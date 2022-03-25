Космический фонд не стал «лишать Юрия Гагарина» почестей

Утверждение: Космический фонд лишает чести советского космонавта Юрия Гагарина

Space Foundation — всемирно известная некоммерческая организация по космической обороне, базирующаяся в Колорадо-Спрингс, — оказалась в центре бури в социальных сетях после того, как в сети появилась новость о том, что она переименовала фонд по сбору средств в связи с вторжением России в Украину.

Некоторые издания утверждают, что некоммерческая организация «порола честь» советского космонавта Юрия Гагарина в связи с «текущими мировыми событиями». Гагарин, совершивший первый полет в космос в 1961 году, широко известен как один из отцов-основателей освоения космоса.

В нем говорится: «Первый человек в космосе, российский космонавт Юрий Гагарин, был лишен почестей американской космической корпорацией, которая подвергла цензуре его имя в свете текущих мировых событий». Размещено в Facebook 20 марта.

тот же иск широко распространяться В Фейсбуке и Твиттере за последние несколько недель. Но он неправильно понимает, что на самом деле произошло.

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Космический фонд не отменял и не отменял никаких официальных наград от Гагарина, а также не исключал советского космонавта из программы мероприятий. организация Изменено название мероприятия по сбору средств этот год От «Ночи Юрия» до «Космического праздника: узнай, что дальше». Рич Купер, представитель фонда, сказал USA TODAY, что мероприятие будет продолжаться в честь Гагарина.

USA TODAY обратились к нескольким пользователям социальных сетей, которые поделились заявлением, чтобы получить комментарий.

Space Foundation изменила название сбора пожертвований, «Чествование» не состоялось

До этого года ежегодное мероприятие по сбору средств космического фонда называлось «Ночь Юрия» с момента его создания почти десять лет назад. Обычно проводится накануне международного турнира Конференция космического симпозиумамероприятие собирает средства для программ Space Foundation в области науки, технологий, инженерии и математики, Согласно сайту некоммерческой организации.

Количество Социальное СМИ Сообщения По поводу смены имени она процитировала записку фонда, в которой говорилось, что она убирает имя Гагарина из названия сбора средств «в свете текущих мировых событий». Эта записка была опубликована в начале марта. Архивная копия программы космического симпозиума.

К 19 марта Космический фонд удалил это примечание и Он опубликовал заявление с подробным описанием смены имени.. Объявляя о мероприятии этого года в конце февраля и начале марта, некоммерческая организация заявила в своем заявлении, что «начала получать ряд негативных сообщений о России».

«Желая, чтобы вечер по-прежнему был сосредоточен на наших целях — запуске 10-й годовщины запуска Центра открытий Космического фонда и сборе средств на наши образовательные программы — мы приняли решение изменить название на «Празднование космоса: узнать, что «Далее», — говорится в сообщении.

Купер сообщил USA TODAY, что решение также было принято для предотвращения враждебных действий во время продолжающегося вторжения России в Украину.

«Мы знаем, что эмоции очень, очень высоки», — сказал он. «Мы не хотели, чтобы кто-то был антироссийским или что-то еще на нашей странице».

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«Юриева ночь» по-прежнему будет посвящена путешествию Гагарина в космос, а также «другим космическим достопримечательностям прошлого, настоящего и будущего». Об этом говорится в сообщении ведомства. Фонд также не изменил никаких архивов или экспонатов, связанных с Гагариным, таких как бюст космонавта, стоящий у входа в Центр открытий в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

«Мы думаем, что можем отметить Юрия и многое другое», — сказал Купер, добавив, что он не уверен, будет ли изменение имени постоянным.

Наша оценка: отсутствует контекст

Основываясь на нашем исследовании, мы оценили отсутствующий контекст, заявив, что Космический фонд лишил советского космонавта Юрия Гагарина наград. Космический фонд изменил название сбора средств с «Ночь Юрия» на «Праздник космоса: узнайте, что дальше». Он не отменил никаких призов и не удалил никаких экспонатов или ссылок на Гагарина в своем Центре открытий.

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