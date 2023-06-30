Космическое агентство ООН предупреждено об угрозе, которую представляют «околоземные объекты»

Околоземные объекты — это астероиды или кометы, которые приближаются к Солнцу относительно близко, примерно в 50 миллионах километров от орбиты Земли. Некоторые из них, «Потенциально опасные объекты» (ПОО), подходят еще ближе — с межзвездной точки зрения — на расстояние не менее 7,5 млн км.

диаметром более 140 мкм, ПОО могут вызывать Региональное опустошение с потенциальными глобальными последствиями.

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Даже самые маленькие вещи могут нанести большой ущерб, даже если это злободневно. Кусок, ответственный за Тунгусское событие 30 июня 1908 года над Сибирью, предположительно имеет диаметр до 60 метров.

в Крупнейшее столкновение с астероидом в истории человечестваОн был выбран в 2017 году в качестве подходящего празднования Всемирного дня астероидов.

Даже меньшие ОСЗ могут быть опасны, повреждая здания и раня людей. 15 февраля 2013 года в небе над российским городом Челябинск рассыпался крупный огненный шар диаметром около 20 метров.

По данным Космического управления США (НАСА), взрыв был спровоцирован Эквивалент энергии около 440 000 тонн тротила. Он породил ударную волну, которая разрушила окна и даже повредила здания. более 1600 человек получили ранения При взрыве, в основном, из-за осколков стекла.

Большинство этих объектов происходят из внутренней части главного пояса астероидов Солнечной системы. Они образуются под гравитационным воздействием Сатурна, Юпитера и Марса, а также вследствие столкновений между более крупными космическими телами.

сеть оповещения

ЮНУОСА, чьи эксперты отслеживают ОСЗ в течение многих лет, настаивают на том, что такая глобальная проблема заслуживает решительного международного отклика. Борьба с опасностью, как бы это ни звучало как страница из книги научной фантастики, включает в себя выявление угроз и поиск решений.

В результате Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) и Консультативная группа по планированию космических миссий (SMPAG) Создан для глобальной координации Планетарная защита.

В то время как миссия IAWN состоит в том, чтобы предоставить государствам-членам С комплексными коммуникационными планами и протоколы, помогающие принимать обоснованные решения в случае столкновения с астероидом, SMPAG выступает в качестве межведомственного форума, который выбирает необходимые технологии. Нео отклонение Это помогает прийти к консенсусу Меры планетарной защиты.

На практике это означает, что в случае реальной угрозы удара IAWN выпустит предупреждение.

Если объект более 50 метров И вероятность воздействия превышает 1 процент в течение следующих пятидесяти летИ SMPAG оценит варианты смягчения последствий и составить план реализации.

Конечная цель UNOOSA — защитить Землю и человечество от разрушительного воздействия астероидов и Международный день астероидов С годами он превратился в глобальная образовательная кампания помочь сделать именно это.

Если вы хотите узнать больше о том, как UNOOSA работает над тем, чтобы научно-фантастический Армагеддон не стал реальностью, вы можете найти более подробную информацию на Околоземные объекты и планетарная обороназдесь.