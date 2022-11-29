Космическое командование США поддерживает использование «запусков быстрого реагирования» для сдерживания Китая и России.

Дикинсон сказал, что вооруженные силы США должны воспользоваться коммерчески доступными вариантами запуска и транспортными средствами, которые могут работать из нескольких мест.

ВАШИНГТОН — Генерал Джеймс Дикинсон, глава Космического командования США, одобрил идею партнерства с коммерческими компаниями по запуску, которые могут продемонстрировать быстрые операции по запуску, концепция, известная как пространство тактического реагирования.

«Нам нужны критически важные коммерческие партнеры для наращивания потенциала для пополнения наших военно-космических средств», — сказал Дикинсон 29 ноября на онлайн-мероприятии для Института Митчелла.

Под давлением Конгресса Космические силы США в прошлом году начали программу демонстрации быстрого запуска и недавно заключили контракты на Миссия 2023 года. Запуски космических аппаратов национальной безопасности обычно планируются на годы вперед и зависят от существующей инфраструктуры.

Дикинсон сказал, что американским военным следует воспользоваться более гибкими вариантами запуска, имеющимися в продаже, и транспортными средствами, которые могут работать из разных мест. По его словам, учитывая недавние разработки в области противоспутникового оружия в Китае и России, вполне вероятно, что во время конфликта потребуется запуск быстрого реагирования для усиления вышек или замены поврежденных спутников.

Он сказал, что Космическое командование США должно подготовиться к «динамическим космическим операциям». «Это может включать быстрое обновление программного обеспечения, некоторые типы быстрого запуска и маневренность».

«Мы должны значительно расширить наши возможности, чтобы не отставать от угрозы», — сказал Дикинсон. «Я считаю, что способность объединенных сил проецировать и развертывать военную мощь зависит от постоянной доступности космических возможностей».

«Мне очень нравится концепция тактически отзывчивого пространства», — сказал он. «Включая быструю настройку ракет и полезной нагрузки и мгновенный запуск, и мы наблюдаем это в коммерческой отрасли прямо сейчас». Во время спора он сказал, что возможность обновлять активы будет сдерживать противников, потому что для противников будет дорого отказывать Соединенным Штатам в доступе к спутникам.

Американская военная доктрина ведения космической войны, предупредил Дикинсон, «откровенно говоря, находится в зачаточном состоянии». Соединенным Штатам и их союзникам требуется дополнительная работа по «разработке динамичной тактики и методов космических операций».