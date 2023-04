Космическое право должно защищать Луну от людей

На Земле мы решили, что некоторые места стоит сохранить. Будь то пирамиды Гизы или поля битвы при Геттисберге, объекты, воплощающие наше культурное наследие, защищены правовыми рамками.

Но история человечества простирается далеко за пределы нашей планеты. В 1969 году астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, и оставил первый след. некоторый См. это как сопоставимое на любой археологический объект на Земле — без такой же защиты. Без помех след может продолжаться Миллион лет. Но возобновившийся интерес к Луне означает, что лунная поверхность будет занята больше, чем когда-либо. Не существует закона, специально защищающего след или подобные места от столкновения с космическим кораблем или астронавтами во время увеселительной прогулки.

«Только в этом году мы запланировали четыре или пять экспедиций, — говорит он. Мишель Хэнлонкосмический поверенный и соучредитель некоммерческой для всех людей. «Не только от штатов, но и от частных компаний». В то время как некоторые из предстоящих лунных миссий будут пролетными, другие фактически приземлятся на Луне.

В некотором смысле это гонка со временем, и Хэнлон делает ходы. 27 марта на заседании Юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПОС) она объявила о создании For All Moonkind Институт космического права и этики. Эта новая некоммерческая организация будет выходить за рамки защиты объектов наследия за пределами всемирного наследия и рассматривать этические аспекты определенных видов деятельности в космосе, которые не полностью охвачены действующим международным правом.

На Луне также находится отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина. НАСА

Есть несколько прецедентов лунного закона. Договор о космосе 1967 года регулирует деятельность в космосе и устанавливает важные ограничения: запрещено все, кроме мирного использования Луны, и государствам не разрешается претендовать на территорию на спутнике или любом небесном теле.

Договор по космосу тоже несколько расплывчатый, по вашему мнению Кристофер Джонсонкосмический юрист с Фонд безопасного мира, некоммерческая организация, занимающаяся космической устойчивостью. Вы можете использовать ресурсы в космосе, но это не подходит. Кроме того, другие страны и компании должны уделять «должное внимание» и избегать «вредного загрязнения» внеземной среды.

Однако эти общие принципы никогда не применялись для решения практических задач. «Мы понимаем, что у нас всего две огромные нации, — говорит Джонсон. «Знаешь, будь добр к ближнему, придерживайся золотого правила, проявляй к людям немного уважения».

Поскольку эти правила на самом деле не проверялись, Джонсон говорит, что мы не можем быть уверены, что люди будут им следовать. Эксперимент вот-вот начнется: например, этим летом Индия и Россия планируют запустить на лунную поверхность развинченные миссии Chandrayaan 3 и Luna 25, а японская компания iSpace надеется поместить посадочный модуль на лунную поверхность в конце апреля. SpaceX планирует до конца года отправить клиента-миллиардера вокруг Луны на звездолете.

Это было целью увеличения человеческой активности на Луне и вокруг Луны, соучредителем которой был Хэнлон. для всех людей В 2017 году появилась полностью добровольная организация, занимающаяся лоббированием правовой защиты объектов культурного наследия на Луне и в других местах в космосе. Это включает в себя места посадки Аполлона лунные посадочные аппараты оставленный позади Советским Союзом. Эта защита может в конечном итоге распространиться на чудеса природы, такие как Олимп, самый большой вулкан на Марсе и в Солнечной системе.

В сотрудничестве с For All Moonkind Фонд «Безопасный мир» создал файл Справочник по лунной политике, который был распространен в Организации Объединенных Наций в Вене во время объявления For All Moonkind Institute в конце марта. И For All Moonkind, и Фонд «Безопасный мир» являются официальными организациями-наблюдателями COPUOS, и им разрешено присутствовать на собраниях.

Во время миссии «Аполлон-15» астронавты облетели Луну на космических кораблях по лунной поверхности. НАСА

Новый институт и брошюра отражают недавний интерес политиков, космических юристов и частных компаний к созданию более четких правил поведения людей на Луне, когда несколько сторон присутствуют примерно в одно и то же время. Это те вопросы, которых, по словам Джонсона, должны опасаться политики, и о которых им нужно думать о прецедентах, которые могут быть созданы действиями, которые не обязательно противоречат международному праву, но могут быть не очень хорошей идеей.

«Вот почему мы создали Институт космического права и этики, потому что есть люди, которые хотят знать, что значит быть ответственным», — говорит Хэнлон. «Проблема в том, что у нас нет плана для этого».

В качестве примера Джонсон приводит посадку на Луну израильского космического корабля «Берешит» в 2019 году. Где неизвестно Другим сторонам миссии, которая является некоммерческой организацией Фонд Арк Миссия В полезную нагрузку были включены сублимированные тихоходки, также известные как водяные медведи. Тихоходки выносливы и, как известно, выживают в космическом вакууме, поэтому разлив на лунной поверхности может представлять собой форму биологического заражения, хотя некоторые последующие исследования предполагают Микроскопические существа не выжили насильственное воздействие.

«Не похоже, что контрабанда тихоходок на Луну явно нарушает какой-либо международный закон, на который я могу указать», — говорит Джонсон. «Моральная составляющая вмешивается, чтобы заполнить пробел вокруг закона, чтобы сказать: «Ну, это хорошая идея? »

С другой стороны, по словам Хэнлона, защита объектов культурного наследия, таких как места посадки Аполлона, может быть истолкована как нарушение надзора за претензией на землю в космосе. Вот почему For All Mankind участвует в дискуссиях об этике лунной активности в целом, говорит она. Есть надежда, что если народы мира согласятся с тем, что на Луне есть большое общее культурное наследие, последствием может стать улучшение отношений между основными игроками в нынешней космической гонке.

«Конечная цель — новый договор, а не поправка к Договору о космосе, который признает внеземное культурное наследие», — объясняет Хэнлон. «Потребуется много времени, особенно теперь, когда Россия вторглась в Украину, чтобы все мы договорились о чем-то здесь, в Организации Объединенных Наций. Но мы думаем, что это может начаться с этого наследия, этого родства таким образом».

Или, как однажды сказал президент США Линдон Джонсон Подписание Договора о космосе«Однажды мы встретимся на Луне как братья, а не как воины».