Космическое сотрудничество США и России продолжается | время

а Многие проигнорировали 92-летнего мужчину, присутствовавшего в среду, 5 октября, на запуске новейшего экипажа на Международную космическую станцию (МКС). Он был там одним из самых престижных, и, по правде говоря, его было легко не заметить. его имя Том Стаффорди это не похоже на то, что было во времена программ «Джемини» и «Аполлон», когда он летал в космос четыре раза — однажды он командовал «Аполлоном-10» в 1969 году, подняв свой лунный модуль на 14 325 метров (47 000 футов) от лунной поверхность, на последней репетиции посадки на Луну Аполлона-11, которая состоится через два месяца.
Но в равной степени он известен миссией, которую он совершил шестью годами позже, в июле 1975 года, в качестве одного из моих капитанов. Испытательный проект «Союз Аполлон»— Первая совместная миссия двух космических кораблей между Соединенными Штатами и старым Советским Союзом в то время, враждующие нации были на острие ножа на Земле, но хотели показать миру, что, по крайней мере, в космосе заклятый враг может быть близкие друзья. И это то же самое сообщение, которое присутствие Стаффорда должно было донести на этой неделе.
Отношения между Вашингтоном и Москвой снова ухудшились после российского вторжения в Украину в феврале и режима санкций, который ввели в ответ США и другие западные страны. Сначала казалось, что американо-российское сотрудничество на борту Международной космической станции избежало растущей враждебности, но в июлеДмитрий Рогозин, бывший глава российского космического агентства «Роскосмос», пригрозил, что его страна откажется от партнерства с МКС в ответ на санкции, а раскол произойдет где-то после 2024 года. Это станет еще одной ареной для сдержанной политики.
Но с тех пор все прояснилось. В июле Рогозина на посту главы «Роскосмоса» сменил Юрий Борисов, а когда к власти пришел новый президент, даже Россия отказалась от угрозы покинуть Международную космическую станцию, заявив, что у нее есть планы построить собственную, чего на самом деле может и не быть. Проект должен быть завершен до конца десятилетия, и только когда это произойдет, сотрудничество с космическими станциями будет расторгнуто.
Сразу же Роскосмос и НАСА также согласовали новую договоренность о совместном использовании мест, согласно которой астронавт НАСА будет летать на борту каждого космического корабля «Союз», направляющегося на Международную космическую станцию, а российский космонавт, в свою очередь, будет летать на борту каждого космического корабля X Crew Dragon. чуть более две недели назадастронавт Фрэнк Рубио поднялся в воздух на борту «Союза», направлявшегося на Международную космическую станцию, а юный астронавт Анна Кекина в среду была на борту Crew Dragon, пятой россиянки в космосе.
Стаффорд, которого на этой неделе призвали к запуску как живого символа американо-российского космического сотрудничества, после запуска не обращался к прессе. Но Сергей Крикалев, руководитель программы пилотируемых космических полетов в Роскосмосе, сделал именно это. Очевидно, он имел в виду достижения ветерана-астронавта.
«Мы продолжаем то, что начали много лет назад, в 1975 году, когда экипаж корабля «Аполлон-Союз» работал вместе», — сказал он на пресс-конференции после запуска. Эта преемственность продлится как минимум до 2024 года, при этом четко запланированы новые обмены местами, и, вероятно, последуют другие.
Совместные миссии имеют более чем символическое значение. Американская и российская авиация совместно обеспечивают наличие на борту станции хотя бы одного члена экипажа от каждой страны, что крайне важно для работы станции, так как астронавты НАСА более знакомы с работой американской части станции, а астронавты Роскосмоса — более опытный в эксплуатации агрегатов русский. Ничто из этого полностью не отменяет, конечно, геополитику. На Земле, на 400 километров (250 миль) ниже Международной космической станции, война в Украине все еще бушует. Но наверху, по крайней мере, прочный мир.
Эта история первоначально появилась в TIME Space, нашем еженедельном информационном бюллетене, который освещает все вопросы. Вы можете зарегистрироваться здесь.
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