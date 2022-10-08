Космическое сотрудничество США и России продолжается | время

а Многие проигнорировали 92-летнего мужчину, присутствовавшего в среду, 5 октября, на запуске новейшего экипажа на Международную космическую станцию ​​(МКС). Он был там одним из самых престижных, и, по правде говоря, его было легко не заметить. его имя Том Стаффорди это не похоже на то, что было во времена программ «Джемини» и «Аполлон», когда он летал в космос четыре раза — однажды он командовал «Аполлоном-10» в 1969 году, подняв свой лунный модуль на 14 325 метров (47 000 футов) от лунной поверхность, на последней репетиции посадки на Луну Аполлона-11, которая состоится через два месяца.

Но в равной степени он известен миссией, которую он совершил шестью годами позже, в июле 1975 года, в качестве одного из моих капитанов. Испытательный проект «Союз Аполлон»— Первая совместная миссия двух космических кораблей между Соединенными Штатами и старым Советским Союзом в то время, враждующие нации были на острие ножа на Земле, но хотели показать миру, что, по крайней мере, в космосе заклятый враг может быть близкие друзья. И это то же самое сообщение, которое присутствие Стаффорда должно было донести на этой неделе.

Отношения между Вашингтоном и Москвой снова ухудшились после российского вторжения в Украину в феврале и режима санкций, который ввели в ответ США и другие западные страны. Сначала казалось, что американо-российское сотрудничество на борту Международной космической станции избежало растущей враждебности, но в июлеДмитрий Рогозин, бывший глава российского космического агентства «Роскосмос», пригрозил, что его страна откажется от партнерства с МКС в ответ на санкции, а раскол произойдет где-то после 2024 года. Это станет еще одной ареной для сдержанной политики.

Но с тех пор все прояснилось. В июле Рогозина на посту главы «Роскосмоса» сменил Юрий Борисов, а когда к власти пришел новый президент, даже Россия отказалась от угрозы покинуть Международную космическую станцию, заявив, что у нее есть планы построить собственную, чего на самом деле может и не быть. Проект должен быть завершен до конца десятилетия, и только когда это произойдет, сотрудничество с космическими станциями будет расторгнуто.

Сразу же Роскосмос и НАСА также согласовали новую договоренность о совместном использовании мест, согласно которой астронавт НАСА будет летать на борту каждого космического корабля «Союз», направляющегося на Международную космическую станцию, а российский космонавт, в свою очередь, будет летать на борту каждого космического корабля X Crew Dragon. чуть более две недели назадастронавт Фрэнк Рубио поднялся в воздух на борту «Союза», направлявшегося на Международную космическую станцию, а юный астронавт Анна Кекина в среду была на борту Crew Dragon, пятой россиянки в космосе.

Стаффорд, которого на этой неделе призвали к запуску как живого символа американо-российского космического сотрудничества, после запуска не обращался к прессе. Но Сергей Крикалев, руководитель программы пилотируемых космических полетов в Роскосмосе, сделал именно это. Очевидно, он имел в виду достижения ветерана-астронавта.

«Мы продолжаем то, что начали много лет назад, в 1975 году, когда экипаж корабля «Аполлон-Союз» работал вместе», — сказал он на пресс-конференции после запуска. Эта преемственность продлится как минимум до 2024 года, при этом четко запланированы новые обмены местами, и, вероятно, последуют другие.

Совместные миссии имеют более чем символическое значение. Американская и российская авиация совместно обеспечивают наличие на борту станции хотя бы одного члена экипажа от каждой страны, что крайне важно для работы станции, так как астронавты НАСА более знакомы с работой американской части станции, а астронавты Роскосмоса — более опытный в эксплуатации агрегатов русский. Ничто из этого полностью не отменяет, конечно, геополитику. На Земле, на 400 километров (250 миль) ниже Международной космической станции, война в Украине все еще бушует. Но наверху, по крайней мере, прочный мир.

Эта история первоначально появилась в TIME Space, нашем еженедельном информационном бюллетене, который освещает все вопросы. Вы можете зарегистрироваться здесь.

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