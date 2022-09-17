Космическое сотрудничество США и России продолжается, несмотря на введенные против российских космических объектов санкции, — НАСА

Омар Джамшед





ВАШИНГТОН (UrduPoint News/Sputnik – 17 сентября 2022 г.) Соединенные Штаты и Россия продолжат сотрудничество в космосе, несмотря на введенные на этой неделе санкции против России, направленные против организаций, входящих в госкорпорацию «Роскосмос». Спутник.

«Санкции США и меры экспортного контроля продолжают позволять гражданское космическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в отношении космической станции», — заявила в пятницу представитель НАСА. «Профессиональные отношения между нашими международными партнерами, астронавтами и астронавтами продолжаются ради безопасности и миссии каждого на борту Международной космической станции (МКС).

«

В четверг Минфин США объявил об очередном раунде новых санкций против России в связи со специальной военной операцией России на Украине. Эти новые санкции касаются более 40 физических лиц и более 30 российских организаций.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех российских космических объектов, которые, по их утверждению, играют жизненно важную роль в укреплении обороноспособности Москвы. Среди них Российские космические системы, академик Спутниковых информационных систем М.Ф. Решетнев и Научно-производственное объединение С.А. Лавочкина.