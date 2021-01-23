Космонавты готовятся к двум предстоящим полетам в космос

Это будет первый выход в открытый космос для Гловера, который провел несколько месяцев в своем первом космическом полете на станции.

Это будет третий выход в открытый космос для Хопкинса, который ранее выполнил два выхода в открытый космос во время своего первого шестимесячного проекта на космическую станцию ​​с 25 сентября 2013 года по 10 марта 2014 года.

Хопкинс, Гловер, астронавт НАСА Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи вылетели на станцию ​​в ноябре на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon Resilience. К ним присоединились астронавты НАСА Кейт Робинс, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Куд-Сверешков, которые уже находились на станции после ее октябрьского запуска.

Оба выхода в открытый космос будут транслироваться в прямом эфире. Сайт НАСА , Покрытие начинается каждый день в 5:30 утра по восточному времени. Выход в открытый космос запланирован на 7 утра по восточному времени и продлится шесть с половиной часов. Это будут выходы в открытый космос 233 и 234 в поддержку космической станции.

На обоих выходах в открытый космос Хопкинс будет носить скафандр с красными полосами, а экипаж 1 и Хопкинс будут носить скафандр без полос как один из экипажа 2. 27 января астронавты сосредоточатся на завершении установки Bartolomeo, новейшей грузовой станции за пределами подразделения Columbus Европейского космического агентства. Они завершат настройку антенны и кабелей для подключения питания и передачи данных. По данным Европейского космического агентства, платформа Bartolomeo, названная в честь младшего брата Христофора Колумба, является первым примером европейского делового партнерства, предоставляя площадку для научных и технологических демонстраций за пределами космической станции. Блок Columbus также будет модернизирован станцией, обеспечивающей независимую линию связи с высокой пропускной способностью для европейских земных станций. READ Российский инвестиционный фонд, Центр эстетики, создал научный совет по Спутнику V - Наука и космос. Астронавты установят последнюю плату адаптера литий-ионной батареи 1 февраля. На этой установке завершаются работы по замене старых аккумуляторов за пределами завода, начатые в январе 2017 года. Во время двух выходов в открытый космос Робинс будет управлять роботизированной рукой внутри космической станции, чтобы помогать астронавтам, пока они работают снаружи. Они сосредоточатся на других обновлениях, таких как замена стандартной уличной камеры на новую камеру высокого разрешения в Destiny Lab, а также заменят камеру и компоненты освещения, необходимые для японской системы камеры роботизированной руки, расположенной за пределами подразделения Kibo. «Мы говорили об этих двух дополнительных транспортных средствах (EVA) в течение большей части года, поэтому мы очень рады видеть их, – сказал Кенни Тодд, заместитель директора программы Международной космической станции в НАСА. . Пятничная пресс-конференция. Ближе к концу февраля – началу марта экипажу запланированы дополнительные выходы в открытый космос. Гловер и Рубинс будут сотрудничать в третьем раунде выходов в открытый космос, чтобы настроить энергосистему станции для установки новых солнечных батарей, которые увеличат энергоснабжение станции. Во время этих долгих путешествий в космос астронавты проходят через чередующиеся циклы дня и ночи каждые 45 минут, работая против горячего и яркого солнечного света, а также прохладной темноты в космосе. Это происходит потому, что космическая станция вращается вокруг Земли со скоростью 17 500 миль в час. Хотя астронавты не чувствуют прямого воздействия сильного холода и жары, существует вероятность озноба, поэтому в перчатках астронавтов установлены обогреватели, чтобы согреть их руки, сказал 1 февраля Spacewalk Винсент Лакур, директор космических полетов НАСА.