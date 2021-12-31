Космонавты поздравляют россиян с Новым годом в видеоролике с космической станции — Science & Space

Москва, 31 декабря. / ТАСС /. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров поздравили россиян с Новым годом на борту Международной космической станции.

«Друзья, в оставшиеся часы [of 2021] «Мы хотим, чтобы все вы окунулись в волшебную атмосферу праздника в канун Нового года и сказали теплые слова приветствия тем, кто его ждет», — сказал Шкаплеров в видеоролике, размещенном на сайте Роскосмоса.

Добров пожелал всем здоровья, стойкости, благополучия и новых свершений. «Будьте друзьями и будьте счастливы», — сказал он.

Космонавты заявили, что на Новый год соберутся вместе с космонавтами за импровизированным столом. «Это был бы действительно праздничный стол, но без шампанского», — сказал Дубров. «На станции действует запрет на употребление алкоголя».

«Но другие условия, включая меню, очень похожи на те, что есть на Земле, что особенно приятно в такие праздники», — продолжил он.

Роскосмос ранее заявлял, что у российских космонавтов будет всего два выходных для встречи Нового года: 1 и 2 января. Они планируют провести некоторое время, встречаясь с семьями, что обычно происходит по видеосвязи. С 3 января космонавты вернулись к работе, включая подготовку к выходу в открытый космос.

В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа. Помимо астронавтов Роскосмоса, это американские астронавты Марк Ванде Хей, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер.