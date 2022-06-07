Космонавт Валерия Реумин, отправившаяся на станции «Салют» и «Мир», скончалась в возрасте 82 лет.

6 июня 2022 г.

Скончался российский космонавт Валерий Рюмин, отправившийся в четыре миссии на космическую станцию, включая последний полет американского космического корабля «Шаттл» для стыковки с бывшей площадкой «Мир». Ему было 82 года.

Федеральная космическая корпорация России «Роскосмос» подтвердила смерть Рюмина в понедельник (6 июня). в текущей ситуации.

«Мы потеряли товарища и друга, — сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Это невосполнимая утрата для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Будучи членом Отряда космонавтов России с 1973 года, Рюмин провел в космосе в общей сложности 371 день, совершив два коротких полета и два рекордно длинных полета.

9 октября 1977 года Рюмин стартовал на «Союзе-25» — первой миссии, запущенной к советской космической станции «Салют-6». Рюмин и командир полета Владимир Ковалёнок готовились провести на борту корабля 90 суток, но «Союзу» не удалось добраться до прочной пристани. После пяти неудачных попыток, когда закончились запасы энергии и топлива, два астронавта вернулись на Землю всего через два дня.

Второй и третий визиты Рюмина на «Салют-6» были гораздо более успешными. На кораблях «Союз-32» и «Союз-35», запущенных 25 февраля 1979 г. и 9 апреля 1980 г. соответственно, Рюмин и его коллеги (Владимир Ляхов на «Союзе-32» и Леонид Попов на «Союзе-35») установили новые рекорды продолжительности пребывания в космосе за 175 суток и 185 дней в космосе.

На «Союзе-32» Рюмин и Ляхов провели шесть месяцев в одиночестве из-за неудачной стыковки экипажа посещения, а затем решения наземных диспетчеров запустить беспилотный «Союз» Рюмина и Ляхова для использования при их возвращении на Землю. На «Союзе-35» Рюмин и Попов делили станцию ​​с восемью посетителями, разбросанными по четырем полетам «Союза», включая венгерских, вьетнамских и кубинских космонавтов.

В обеих поездках Рюмин и его спутники проводили научные эксперименты, в том числе высиживали перепелиные яйца, тестировали радиотелескопы и гамма-излучение, а также демонстрировали обращение с материалами. Рюмин и Попов также участвовали в летних Олимпийских играх 1980 года, появляясь в прямом эфире на табло на стадионе в Москве.

К концу своего второго пребывания в «Салюте» 3 июня 1980 года Рюмин провел в космосе 352 дня, больше, чем любой другой космонавт или астронавт в мире в то время.

Это могло бы стать концом карьеры Рюмина в космонавтике, если бы не возможность полетать на американском шаттле спустя 18 лет.

«После моих трех полетов в 80-х я подумал, что было бы неплохо совершить полет в четвертый раз», — сказал Рюмин в «Устной истории» НАСА в апреле 1998 года, за два месяца до того, как он был запущен в составе экипажа космического корабля. Космический корабль STS-91 «Дискавери». . «Я подумал, что человеку с очень хорошим опытом полетов и жизнью будет очень полезно посетить [Mir] станция, станция [which] Он находится на орбите более 12 лет. Я думаю, что смогу увидеть больше деталей и вещей по сравнению с более молодыми астронавтами или членами экипажа».

4 июня 1998 года «Дискавери» состыковался с «Миром», чтобы завершить девятое и последнее звено в рамках первой очереди Международной космической станции (МКС). Рюмин и астронавты НАСА Чарльз Прекорт, Доминик Гур, Франклин Чанг Диас, Венди Лоуренс и Джанет Каванди провели на космической станции четыре дня, прежде чем вернуться домой с астронавтом Эндрю Томасом, который провел на станции 130 дней.

«Я думаю, что программа Фазы 1 очень полезна и будет очень полезна для будущей Международной космической станции», — сказал Рюмин. «Во время этих совместных операций во время программы Фазы 1 мы многому научились. Мы научились понимать друг друга. Мы познакомились с философией каждой страны, мы познакомились со многими людьми. Я думаю, что это очень важный шаг для нас, следующим вторым шагом, которым станет Международная космическая станция».

Рюмин уволился из Российского отряда космонавтов вскоре после приземления после своего четвертого и последнего полета.

Валерий Викторович Рюмин родился 16 августа 1939 года в городе Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке России. Окончил Калининградский машиностроительный техникум в 1958 году и факультет электроники и вычислительной техники Лесотехнического института в Москве в 1966 году.

После непродолжительной службы командиром танка в армии Рюмин был принят на работу в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия», где прошел путь от инженера-испытателя наземной электротехники до заместителя главного конструктора орбитальных станций, начальника дивизиона и заместителя генерального конструктора-испытателя.

«Мне пришлось продвигаться с более низкой должности. Я начал работать в отделе, который отвечал за разработку наземных электрических испытаний. Я отвечал за космический корабль, который должен был облететь Луну, пилотируемый полет», — сказал Рюмин. «Мы планировали, и два члена экипажа собирались облететь Луну. Это была просто тестовая программа, которую мы готовились выполнить, чтобы доставить людей на Луну».

Эта миссия, однако, закончилась через два года.

«В это время, в 68-м, американцы впервые появились [flight to] Луна. Тогда не было смысла продолжать эту программу. Эта программа была закрыта к концу 69 г. Но к тому моменту у нас возникла идея создания долговременной станции».

В своих последних ролях он руководил разработкой и настройкой космических станций класса «Салют», на которые он позже полетит в качестве космонавта.

Между тремя миссиями на «Салюте» и запуском космического корабля «Шаттл» Рюмин работал руководителем полетов на космических станциях «Салют-7» и «Мир». В 1992 году он был назначен директором России по совместной программе «Шаттл-Мир».

Рюмин дважды был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина и медалью «За заслуги в освоении космоса», другими российскими и международными наградами.

У него остались жена и коллега-космонавт Елена Кондакова и трое детей, Виктория, Вадим и Евгения (первые двое детей от его предыдущего брака с Натальей Рюминой).