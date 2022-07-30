Космонавт ЕКА делится сердечным посланием после исторического выхода в открытый космос с российским космонавтом

Астронавт Саманта Кристофоретти вошла в историю 22 июля, когда стала первой европейской женщиной, вышедшей за пределы Международной космической станции (МКС) для выхода в открытый космос. Ее представляло Европейское космическое агентство (ЕКА), а российский космонавт Олег Артемьев сопровождал ее в ее первом семичасовом выходе в открытый космос.

Чтобы выразить свои чувства после исторического события, 28 июля Кристофоретти поделилась видео о своей работе за пределами космической станции с сердечным посланием.

«Всего два слова: спасибо! Спасибо всем в Европе, Москве, Хьюстоне и на космической станции (так в оригинале)», — написала она в Твиттере. «Спасибо за работу, чтобы сделать это возможным, спасибо за обучение, планирование, поддержку в режиме реального времени, видео, фотографии, уверенность и поддержку. Это была мечта», — добавила она.

Всего два слова: Спасибо!

Спасибо всем в Европе, Москве, Хьюстоне и не только @космическая станция. Спасибо за работу, чтобы сделать это возможным, спасибо за обучение, планирование, поддержку в режиме реального времени, видео, фотографии, доверие и поддержку.

Это была мечта. pic.twitter.com/Axn7gcs9VX — Саманта Кристофоретти (AstroSamantha) 28 июля 2022 г.

История сценариев европейских космонавтов

Выход в открытый космос начался в 19:30, когда дуэт выполнил несколько миссий в течение семи часов подряд. Во время выхода в открытый космос два резидента Международной космической станции развернули десять наноспутников и выполнили миссии вокруг европейского роботизированного манипулятора (ERA) в его первой операции на модуле станции «Наука». Примечательно, что они также установили рекорд по установке наибольшего количества спутников за один выход в открытый космос.

Оба были одеты в российский скафандр «Орлан-МКС», рассчитанный на любой тип телосложения. Кристофоретти поделилась своим опытом работы в костюме «Улан» с Артемьевым, который также является специальным корреспондентом вкус служба новостей. «Работать (в Улане) было комфортно. Я тренировалась в американских и российских скафандрах на Земле», — рассказала она Артемьеву.

Пока поддерживаемые Европой Украина и Россия находятся в состоянии войны на Земле, недавний выход в открытый космос был единственным примером сотрудничества между двумя странами. Однако российско-украинский кризис повлиял на состояние Международной космической станции, что видно на двух снимках, которыми поделился Роскосмос.

Российское космическое агентство поделилось фотографиями трех российских космонавтов, в том числе Артемьева, позирующих с флагами Донецкой и Луганской областей Украины. Тем временем Роскосмос работает над выходом из состава космической станции начиная с 2024 года и будет развивать Российскую орбитальную космическую службу (РОСС).