Космос-496: устранение дефекта корабля «Союз-11»

26 июня 1972 года советская космическая программа сделала большой шаг на трудном пути восстановления после катастрофы корабля «Союз-11» годом ранее. Модернизированная версия 7К-Т вышла на орбиту Земли без экипажа в автономном полете под названием «Космос-496».

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Обзор миссии Космос-496:

наименование космического корабля дата обеда 26 июня 1972 г. стартовая площадка Дата посадки 1972 г., 1 июля. Экспедиция Поездка для самопроверки Продолжительность миссии Примерно 6 дней экипаж без пилота

Оригинальный маршрут

Космический корабль «Союз», который впоследствии стал «Космос-496», был третьим годным к полетам кораблем серии 7К-Т, буква «Т» означала «транспортный», чтобы обозначить его роль в доставке экипажей на космические станции. Обозначенный корабль имел заводской номер 33 и изначально предназначался для доставки второй экспедиции на космическую станцию ​​​​Салют, ДОС-1. Начиная с июня 1971 года советские космонавты Алексей Леонов, Петр Колодин и Николай Рукавишников готовились к запуску в «Салют» на борту корабля «Союз-12», однако после трагической гибели экипажа «Союз-11» 30 июня 1971 года , последующий полет был отложен до завершения расследования аварии, выходящей далеко за пределы жизни «Салюта-1» на орбите.

В последующие месяцы следственная группа подготовила список рекомендаций, которые инженеры ОКБ ЦКБЭМ заложили в конструкцию варианта 7К-Т.

Ни одному космонавту не разрешается запускать, приземляться или проводить стыковочные операции на борту корабля «Союз» без защитного скафандра в состоянии декомпрессии. Это было труднее сказать, чем сделать, потому что все существующие советские скафандры были слишком громоздкими, чтобы поместиться в крошечном кресле «Казбек» на космическом корабле «Союз», что требовало от космонавтов сохранять положение «зародыша» во время запуска и посадки. Для решения проблемы инженеры «Звезды» в срочном порядке разработали специальный резиновый спасательный костюм «Сокол-К» на основе предыдущих разработок военных летчиков. Хотя массу «Сокол-К» удалось сохранить всего в 10 килограммов, добавление в и без того узкий посадочный модуль группы аварийного снабжения воздухом вынудило инженеров ЦКБЭМ сократить численность экипажа на борту будущих кораблей «Союз» с трех до двух.

Во время штатного полета скафандр «Сокол-К» будет проветриваться кабинным воздухом, но в случае внезапной потери давления в кабине немедленно переключится на смесь кислорода и азота из аварийного комплекта. Космонавтам разрешено носить «Сокол» до 30 часов в нормальных условиях и до двух часов в негерметичной кабине. Этого времени посчитали достаточным для экстренного возвращения на Землю. «Сокол-К» может даже помочь космонавтам выжить в холодной воде, хотя у экипажей «Союзов» в спасательных комплектах будут и специальные гидрокостюмы «Форел».

В целях радикальной экономии массы «Союз» был лишен солнечных батарей. Сторонники этой меры утверждали, что для непродолжительных поездок на космическую станцию ​​будет достаточно аккумуляторов на борту самолета.

Предлагаемые изменения впервые были реализованы на 7К-Т №33, который был переконфигурирован после отмены второго полета на «Салюте-1» за беспилотный испытательный полет. В конструкторской документации он получил обозначение 7К-Т № 33А, где буква «А» означает «автоматический».

Машина стартовала с Тиоратама 26 июня 1972 года, почти через год после трагедии «Союз-11», успешно вышла на орбиту размером 195 х 342 км с наклонением 51,6 градуса к экватору. Поскольку советские власти хотели избежать огласки проблем с «Союзом», миссия была скрыта за публичным объявлением о запуске «Космос-496» без каких-либо подробностей истинного характера полета. «Космос-496» официально не назывался кораблем «Союз» до 1985 г. (2)

Стандартный комплект аккумуляторов на борту «Космос-496», вероятно, был бы способен поддерживать беспилотный полет гораздо дольше, чем это было бы возможно с экипажем на борту, и в результате автономный полет занял около шести суток вместо трех. дней для 7К-переменной.

После успешной посадки 1 июля 1972 года был открыт путь для возобновления экспериментальных полетов в Советском Союзе, которые ожидались в течение нескольких недель после запуска второй версии космической станции «Салют». (231)

Известные технические характеристики модифицированного космического корабля «Союз 7К-Т»:

экипаж 2 человека взлетный блок 6800 кг отношение единицы массы 2600 кг максимальная длина 7,94 метра Диаметр жилой единицы 2,2 метра Возвратная масса полезной нагрузки Около 50 кг ракета-носитель Союз Продолжительность самостоятельного полета 3 дня Продолжительность полета совместно с космической станцией 110 дней высота полета 200 — 350 км орбитальный наклон 51,6 градуса орбитальный Примерно 89 минут

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