Космос-496: устранение дефекта корабля «Союз-11»
26 июня 1972 года советская космическая программа сделала большой шаг на трудном пути восстановления после катастрофы корабля «Союз-11» годом ранее. Модернизированная версия 7К-Т вышла на орбиту Земли без экипажа в автономном полете под названием «Космос-496».
Обзор миссии Космос-496:
|наименование космического корабля
|дата обеда
|
26 июня 1972 г.
|стартовая площадка
|Дата посадки
|
1972 г., 1 июля.
|Экспедиция
|
Поездка для самопроверки
|Продолжительность миссии
|
Примерно 6 дней
|экипаж
|
без пилота
Оригинальный маршрут
Космический корабль «Союз», который впоследствии стал «Космос-496», был третьим годным к полетам кораблем серии 7К-Т, буква «Т» означала «транспортный», чтобы обозначить его роль в доставке экипажей на космические станции. Обозначенный корабль имел заводской номер 33 и изначально предназначался для доставки второй экспедиции на космическую станцию Салют, ДОС-1. Начиная с июня 1971 года советские космонавты Алексей Леонов, Петр Колодин и Николай Рукавишников готовились к запуску в «Салют» на борту корабля «Союз-12», однако после трагической гибели экипажа «Союз-11» 30 июня 1971 года , последующий полет был отложен до завершения расследования аварии, выходящей далеко за пределы жизни «Салюта-1» на орбите.
В последующие месяцы следственная группа подготовила список рекомендаций, которые инженеры ОКБ ЦКБЭМ заложили в конструкцию варианта 7К-Т.
Ни одному космонавту не разрешается запускать, приземляться или проводить стыковочные операции на борту корабля «Союз» без защитного скафандра в состоянии декомпрессии. Это было труднее сказать, чем сделать, потому что все существующие советские скафандры были слишком громоздкими, чтобы поместиться в крошечном кресле «Казбек» на космическом корабле «Союз», что требовало от космонавтов сохранять положение «зародыша» во время запуска и посадки. Для решения проблемы инженеры «Звезды» в срочном порядке разработали специальный резиновый спасательный костюм «Сокол-К» на основе предыдущих разработок военных летчиков. Хотя массу «Сокол-К» удалось сохранить всего в 10 килограммов, добавление в и без того узкий посадочный модуль группы аварийного снабжения воздухом вынудило инженеров ЦКБЭМ сократить численность экипажа на борту будущих кораблей «Союз» с трех до двух.
Во время штатного полета скафандр «Сокол-К» будет проветриваться кабинным воздухом, но в случае внезапной потери давления в кабине немедленно переключится на смесь кислорода и азота из аварийного комплекта. Космонавтам разрешено носить «Сокол» до 30 часов в нормальных условиях и до двух часов в негерметичной кабине. Этого времени посчитали достаточным для экстренного возвращения на Землю. «Сокол-К» может даже помочь космонавтам выжить в холодной воде, хотя у экипажей «Союзов» в спасательных комплектах будут и специальные гидрокостюмы «Форел».
В целях радикальной экономии массы «Союз» был лишен солнечных батарей. Сторонники этой меры утверждали, что для непродолжительных поездок на космическую станцию будет достаточно аккумуляторов на борту самолета.
Предлагаемые изменения впервые были реализованы на 7К-Т №33, который был переконфигурирован после отмены второго полета на «Салюте-1» за беспилотный испытательный полет. В конструкторской документации он получил обозначение 7К-Т № 33А, где буква «А» означает «автоматический».
Машина стартовала с Тиоратама 26 июня 1972 года, почти через год после трагедии «Союз-11», успешно вышла на орбиту размером 195 х 342 км с наклонением 51,6 градуса к экватору. Поскольку советские власти хотели избежать огласки проблем с «Союзом», миссия была скрыта за публичным объявлением о запуске «Космос-496» без каких-либо подробностей истинного характера полета. «Космос-496» официально не назывался кораблем «Союз» до 1985 г. (2)
Стандартный комплект аккумуляторов на борту «Космос-496», вероятно, был бы способен поддерживать беспилотный полет гораздо дольше, чем это было бы возможно с экипажем на борту, и в результате автономный полет занял около шести суток вместо трех. дней для 7К-переменной.
После успешной посадки 1 июля 1972 года был открыт путь для возобновления экспериментальных полетов в Советском Союзе, которые ожидались в течение нескольких недель после запуска второй версии космической станции «Салют». (231)
Известные технические характеристики модифицированного космического корабля «Союз 7К-Т»:
|экипаж
|
2 человека
|взлетный блок
|
6800 кг
|отношение единицы массы
|
2600 кг
|максимальная длина
|
7,94 метра
|Диаметр жилой единицы
|
2,2 метра
|Возвратная масса полезной нагрузки
|
Около 50 кг
|ракета-носитель
|
Союз
|Продолжительность самостоятельного полета
|
3 дня
|Продолжительность полета совместно с космической станцией
|
110 дней
|высота полета
|
200 — 350 км
|орбитальный наклон
|
51,6 градуса
|орбитальный
|
Примерно 89 минут
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