Косово задерживает на границе российского журналиста

ПРИСТИНА (Рейтер) — Министр внутренних дел Косово заявила в субботу, что она арестовала российского журналиста на границе по подозрению в шпионаже, и что органы безопасности разыскивают «ее намерения».

Министр внутренних дел страны Шейлал Свикла назвал журналистку именем Дарьи Исламовой.

«Несколько стран доказали, что они занимались шпионажем в пользу российской военной разведки и выдавали себя за журналистов», — сказал Свикла в пресс-релизе.

Агентство Reuters не смогло проверить обвинения Свечлы. Журналистка была недоступна для комментариев, и неясно, наняла ли она адвоката.

Свикла опубликовал на своей странице в Facebook несколько фотографий журналиста в сопровождении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также фото с президентом Сирии Башаром Асадом.

Россия является главным союзником Сербии и, как и Белград, выступает против независимости Косово.

Напряженность между соседним Косово и Сербией на западных Балканах вспыхнула недавно и обострилась на прошлой неделе после того, как Косово заявило, что сербы, проживающие на севере страны, которые используют сербские автомобильные номерные знаки, должны будут подавать заявки на номерные знаки, выдаваемые учреждениями Приштины. Обязательство теперь отложено.

Сербы составляют около 5 процентов населения Косово, и 90 процентов составляют этнические албанцы.

В другом инциденте полиция заявила в субботу, что один из ее патрулей возле сербской границы подвергся нападению в части страны, омраченной межэтническими конфликтами и контрабандой.

«Ее попытка проникнуть в нашу страну в сочетании с событиями на севере страны ясно доказывает, что Россия присоединилась к сербской пропаганде с целью дестабилизации нашей страны», — сказал он.

Косово присоединилось к Европейскому союзу и Соединенным Штатам, осудившим вторжение России в Украину, и уже ввело санкции.

(Отчетность Фатос Бетси; редактирование Дэвид Грегорио)