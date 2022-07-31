Косово закрыло два пограничных перехода после того, как местные сербы перекрыли дороги

Премьер-министр Косово Альбин Курти во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шульцем в Берлине, Германия, 4 мая 2022 г. REUTERS/Hannibal Hanschke

Митровица, Косово, 31 июля (Рейтер) — Косовская полиция заявила, что закрыла два пограничных перехода на неспокойном севере после того, как местные сербы заблокировали дороги и открыли огонь по полиции в знак протеста против приказа заменить сербские автомобильные номерные знаки на косовские в течение двух месяцев.

Спустя четырнадцать лет после того, как Косово провозгласило независимость от Сербии, около 50 000 сербов, живущих на севере, пользуются номерными знаками и документами, выданными сербскими властями, отказываясь признавать учреждения, связанные со столицей Приштиной. Косово было признано как независимая страна более чем 100 странами, но не Сербией или Россией.

Правительство премьер-министра Альбина Курти заявило, что с 1 августа предоставит сербам 60-дневный переходный период для получения косовских регистрационных номеров, через год после того, как они отказались от попытки навязать их из-за аналогичных протестов.

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Правительство также решило, что с 1 августа все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получить на границе дополнительный документ, дающий им разрешение на въезд.

Белградские власти применяют аналогичное правило к жителям Косово, посещающим Сербию.

Демонстранты припарковали грузовики с гравием и другую тяжелую технику на дорогах, ведущих к двум пограничным переходам, Гарини и Пряк, в районе, где сербы составляют большинство.

В результате косовская полиция заявила, что им пришлось закрыть пограничные переходы. «Призываем всех граждан использовать другие пункты пересечения границы», — говорится в сообщении полиции на их странице в Facebook.

В полиции заявили, что стреляли «в направлении подразделений полиции, но, к счастью, никто не пострадал».

Она также сообщила, что разгневанные демонстранты избили многих албанцев, проезжавших по закрытым дорогам, и что на некоторые автомобили были совершены нападения.

Сирены были слышны более трех часов в маленьком северном городке Митровица, населенном в основном сербами. Год назад, после того как местные сербы заблокировали те же дороги номерными знаками, правительство Косово развернуло специальные полицейские силы, а Белград запустил у границы истребители.

Напряженность между двумя странами сейчас достигла самого высокого уровня за последние годы, а миссия НАТО в составе 3770 солдат на местах поддерживает хрупкий мир в Косово. В воскресенье в Митровице и ее окрестностях были замечены итальянские миротворцы.

В 2013 году две страны взяли на себя обязательство начать спонсируемый ЕС диалог, чтобы попытаться решить нерешенные вопросы, но прогресс был незначительным.

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Фатос Бейтси сообщает; Монтаж Филиппы Флетчер

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