Косово запрещает сербам голосовать за конституционные поправки на своей территории | Новости

В воскресенье в Сербии пройдет референдум по конституционным поправкам, которые изменят порядок избрания судей и прокуроров.

Парламент Косово принял резолюцию, запрещающую сербам голосовать на территории Косово на сербском национальном референдуме по конституционным поправкам.

В воскресенье Сербия проведет референдум по конституционным поправкам, которые изменят порядок избрания судей и прокуроров. По словам правительства, этот шаг направлен на обеспечение независимости судебной системы, что является условием членства в ЕС.

Сторонники независимости Косово — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и представительство Европейского Союза — призвали премьер-министра Альбина Курти разрешить сербам в Косово голосовать на референдуме.

Но на внеочередном заседании в субботу 76 из 120 депутатов проголосовали за декларацию, запрещающую Сербии открывать избирательные участки в Косово.

Курти заявил парламенту, что создание избирательных участков в районах Косово с преобладающим сербским населением будет противоречить конституции и что сербы могут голосовать по почте или в Белградском правительственном управлении по связям с общественностью в Приштине.

«Косово — независимая и суверенная страна, и к ней следует относиться соответственно», — сказал Курти.

Сербия, которая до сих пор считает Косово частью своей территории, проводит выборы для сербов после окончания войны в Косово в 1999 году.

Сербия отказывается признать провозглашение независимости Косово в 2008 году, но пообещала нормализовать отношения со своей бывшей отколовшейся провинцией до вступления в Европейский Союз.

Глава Сербского управления по сотрудничеству с Косово заявил, что запрет направлен на «отмену политических и гражданских прав сербов». [in Kosovo]. «

«Корти и его экстремистам не следует полагать, что в будущем им удастся помешать косовским сербам голосовать, особенно на выборах 3 апреля», — говорится в заявлении Петара Петковича.

3 апреля в Сербии пройдут президентские и парламентские выборы.

Рано утром в субботу косовская полиция конфисковала два грузовика сербской избирательной комиссии, перевозившие бюллетени для голосования, когда они пересекали границу в Мирдаре в районы с сербским большинством.

«Мы призываем правительство Косово позволить сербам в Косово реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах в соответствии с этой установившейся практикой», — Германия, Франция, Италия, Великобритания, США и Европейский союз. — говорится в совместном заявлении в пятницу. .