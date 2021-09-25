Косово заявляет, что его офисы подверглись нападению на беспокойном севере, поскольку сербы блокируют дороги

Офицеры косовской специальной полиции изображены как сотни косовских сербов протестуют против правительственного запрета на въезд транспортных средств с сербскими номерными знаками в Яринги, Косово, 21 сентября 2021 года. REUTERS / Laura Hasani / File Photo

ПРИСТИНА (Рейтер) – Два офиса Министерства внутренних дел на севере Косово подверглись нападению возле пограничных переходов, закрытых местными сербами, недовольными запретом на въезд в страну автомобилей с сербскими номерными знаками, сообщила в субботу полиция.

Полиция сообщила, что в городе Зубин-Поток был подожжен пункт регистрации автомобилей, а в пункт регистрации актов гражданского состояния в городе Звикан были брошены две гранаты, однако они не взорвались.

Сообщений о травмах не поступало.

Сербы из северного Косово закрыли две основные дороги возле границы после того, как правительственный запрет вступил в силу в понедельник. Все водители из Сербии теперь должны использовать временные распечатанные регистрационные данные, действительные в течение 60 дней.

Правительство Косово заявляет, что его шаг отражает меры, принятые в Сербии против водителей из Косово с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость от Сербии.

Сербские истребители пролетели возле пограничного перехода Яринги, где их приветствовали сербские протестующие. Днем ранее в окрестностях пролетели три вертолета. СМИ в Белграде сообщили, что танки и другая военная техника продвигались к границе, но сербская армия не сообщила никаких подробностей.

Напряженность между двумя странами сейчас на самом высоком уровне за многие годы. Миссия НАТО в Косово, где миротворцы поддерживают хрупкий мир, призвала к сдержанности.

«Ясно, что Сербия хочет милитаризовать и обострять ситуацию. Она приближается к границе с помощью вертолетов и самолетов российского производства … Сербия провоцирует серьезный международный конфликт», – заявил на пресс-конференции премьер-министр Косово Альбин Курти.

Он обвинил Сербию в “поощрении и поддержке” нападений на государство Косово. В Косово прошло срочное заседание Совета Безопасности, но подробностей о том, что обсуждалось, не сообщается.

Орден Курти из Сербии Знакомство с номерами косовских автомобилей Разрешить свободное передвижение людей и товаров. Президент Сербии Александар Вучич сказал, что Косово должно сначала удалить полицейские подразделения, которые были отправлены в северное Косово, чтобы помочь обеспечить соблюдение процедуры номерных знаков.

В 2013 году две страны обязались вести диалог, спонсируемый Европейским союзом, чтобы попытаться решить нерешенные вопросы, но был достигнут незначительный прогресс, и 110 стран признали независимость Косово, включая США, Великобританию и большинство западных стран, но не Россию. , традиционный союзник Сербии и пяти государств-членов Европейского Союза.

Дополнительный репортаж Фатоса Бетси, редактирование Игоря Илика и Ника Шимински.

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