Косовская повестка дня из ада — EURACTIV.com

Орхан Драгас пишет, что Россия прямо или косвенно стоит за каждой политикой и действиями, противодействующими компромиссу между сербами и албанцами.

Орхан Драгас — основатель и директор Института международной безопасности в Белграде.

Путь косовских переговорщиков состоит из проливов и водоворотов, в которых они легко могут утонуть. Желающих срыва переговоров и возврата к старым позициям много, пожалуй, больше, чем тех, кто пытается вернуть эту историю, чтобы успокоить воду.

Деструктивная группа не ослабит давления при достижении компромисса. Только когда согласованные решения начнут реализовываться, мы увидим его истинную пагубную силу.

Правда, со стороны Косово не так много альтернатив. В Приштине все просто – Косово – независимое государство, которое Сербия должна признать в существующих границах, и тогда вопрос решится. Премьер-министр Косово Альбин Курти лишь подкрепил эту существовавшую до него программу, полагая, что сможет реализовать ее немедленно, даже силой.

Вот почему столкновение с реальностью очень огорчит Корти и Приштину, потому что это будет далеко не то, что они обещали своим избирателям.

В Сербии все по-другому, но реальных обходных путей нет. Они сводятся к железному заявлению – Косово – это Сербия, албанцы и весь мир должны признать, что сербское государство должно вернуть себе их край, и что проблема решена.

Декабрьский кризис на севере Косово обострил тех в Сербии, которые искали альтернативу. Для них это была возможность быть более прозрачными и решительными, независимо от того, что они говорят или нет.

Блок, выступающий против косовской политики Александра Вучича, очень пестрый в идеологическом плане. В последние месяцы усилилось сплочение правых партий вокруг программы реинтеграции Косово в конституционно-правовой строй Сербии. Эту программу приняли четыре консервативные парламентские партии, а три из них сформировали в парламенте блок по возвращению Косово Сербии.

Члены оппозиции, не вступившие в этот блок, по большей части держались в стороне от косовской проблемы. Альтернативной официальной политике у них нет, но и поддерживать ее они не хотят, потому что ее реализует их главный политический враг.

Это приводит к тому, что на сербской политической арене, за исключением Вучича и его коалиции, ни одна партия или группа не поддерживает переговорный процесс под руководством США и Евросоюза. Даже эти партии не хотят, чтобы Сербия была частью западных структур. Их нежелание поддерживать переговорный процесс ставит их в такое же положение, как и консерваторов, которые вслух говорят — Косово — это Сербия, в этом нет никаких уступок.

После снятия блокпостов на севере Косово, что уже снизило напряженность, местные оппозиционные группы возмутились, заявив, что Вучич «предал» их и оставил на крючке. Один из организаторов акции протеста около ста человек в Косовска-Митровице — член попечительского совета Альянса националистов, выступающего за «реинтеграцию» Косово в конституционные рамки Сербии. Небойша Йович давно занимается политикой в ​​северном Косово, он не хочет никакого соглашения с албанцами, он даже выступает против создания сербской общины муниципалитетов, потому что считает ее «независимым институтом Косово».

Несколькими днями ранее ультраправые экстремисты из группировки «Сербское движение», «Народные патрули» и другие штурмовали погранпереход Яренци с сербской стороны, предположительно, чтобы прорваться, освободить и вернуть Косово Сербии.

Россия прямо или косвенно стоит за любой политикой и действием, противодействующим урегулированию отношений между сербами и албанцами. Участие России в косовских событиях резко возросло с началом агрессии против Украины. Кремль ищет место для развязывания нового конфликта в европейском регионе, который отвлек бы внимание от российского вторжения в Украину, что, несомненно, является первой и высшей целью России.

Этой стратегии России соответствует план реинтеграции Косово в состав Сербии, который поддержал 31 депутат сербского парламента, объединившихся в коалицию правых партий. То же самое относится и к тем, кто умалчивает о косовском диалоге или не поддерживает его, и ожидает, что их оппонент Вучич потерпит политический коллапс в результате решений, не идущих по линии «Косово — Сербия и полная остановка».

Россия не хочет, чтобы диалог между Белградом и Приштиной увенчался успехом, и тому есть несколько причин. Соглашение может означать, что и Сербия, и Косово получат гораздо более быстрый путь к интеграции в Европейский Союз (а Приштина в НАТО). Достигнутое без участия России соглашение будет враждебным актом, архитекторами которого станут Евросоюз и США, официально являющиеся теперь врагами России. Это означает, что ЕС и НАТО будут контролировать выполнение соглашения и предлагать Сербии и Косово широкие стимулы для более легкого «переваривания» новых решений, которые абсолютно не понравятся ни одной из сторон. Это означает, что важная часть Балкан, которая до сих пор остается очагом конфликта, будет необратимо обращена к Западу, а Россия останется бессильной и без влияния в регионе.

Вот почему обостряется напряженность, потому что диалог ускоряется и решение приближается. Пророссийская альтернатива косовскому диалогу получила в Сербии политическую формулу в виде трехпартийной парламентской коалиции. Экстремистские группировки, ответственные за беспорядки, находятся на местах. И все это сопровождается нагнетанием риторики со стороны московских чиновников, для которых Косово представляется очень важным международным вопросом, в то время, когда они пытаются изменить карту Украины, они отрезаны от большей части Мир.

Посол России в Белграде Александр Поцан Харченко несколько раз прямо связывал нахождение сербов в Косово со своими соотечественниками на украинском Донбассе. Это сходство не может более четко отражать представление Москвы о том, что Сербия должна делать в отношении Косово — военные действия, разумеется.

Все «альтернативные» политические планы и игроки, которые по разным причинам не поддерживают договоренности между Сербией и Приштиной, под эгидой Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, служат этой миссии из ада.