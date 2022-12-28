Косовский министр видит влияние России в росте напряженности в Сербии | новости конфликта

Министр внутренних дел Джелал Швекла обвинил Белград в поддержке протестующих сербов с целью дестабилизации обстановки в Косово.

Министр внутренних дел Косово Хилал Швекла обвинил Сербию, находящуюся под влиянием России, в попытке дестабилизировать его страну путем поддержки сербского меньшинства в северном Косово, которое перекрыло дороги в результате эскалации протестов, продолжавшихся несколько недель.

Сербы в этнически разделенном городе Митровица на севере Косово возвели новые баррикады во вторник, через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свои вооруженные силы в боевой порядок после нескольких недель обострения напряженности между Белградом и Приштиной из-за протестов.

Новые заграждения, сделанные из грузовиков, были воздвигнуты за одну ночь в Митровице и знаменуют собой первый случай с начала последнего кризиса, когда сербы перекрыли улицы в одном из главных городов Косово. До сих пор на дорогах к границам Косово и Сербии стоят заграждения.

Грузовики были остановлены, чтобы перекрыть дорогу, соединяющую часть города, населенную сербами, с частью города, населенной албанцами.

«Именно Сербия под влиянием России подняла состояние военной готовности и приказала возвести новые заграждения, чтобы оправдать и защитить терроризирующие преступные группировки», — говорится в заявлении Свеклы во вторник.

Сербия отрицает, что пытается дестабилизировать соседнее Косово, и говорит, что хочет защитить только сербское меньшинство, которое проживает на территории нынешнего Косово, но которое Белград не признал.

А Белград привел свою армию и полицию в состояние повышенной готовности, заявив, что это необходимо, поскольку считает, что Косово готовится напасть на сербов и убрать блокпосты силой.

С 10 декабря сербы в северной части Косово установили несколько блокпостов в Митровице и вокруг нее и время от времени вступали в перестрелку с косовской полицией после ареста бывшего сербского полицейского из КФОР.

Протестующие сербского происхождения призывают освободить арестованного офицера, но у них есть и другие требования. Их протесты последовали за предыдущими волнениями по поводу выдачи автомобильных номерных знаков. Несколько лет назад Косово хотело, чтобы сербы на севере сменили свои сербские номерные знаки на те, что были выданы Приштиной, в рамках стремления правительства утвердить свою власть над своей территорией. Сербы отказались.

Около 50 000 сербов проживают в северной части Косово и отказываются признавать правительство Приштины или Косово в качестве независимого государства. Они считают Белград своей столицей и хотят сохранить свои сербские номерные знаки.

Официальные лица Косово обвинили президента Сербии Александра Вучича в использовании сербских государственных СМИ для разжигания беспорядков и провоцирования инцидентов, которые могут послужить предлогом для вооруженной интервенции в бывшем сербском крае.

Скендер Бертич, академик Косовского центра исследований в области безопасности, обвинил Сербию и Россию в преднамеренных попытках разрушить регион.

Он предположил, что «идея Сербии и России вместе состоит в том, чтобы попытаться разжечь конфликты и кризисы везде, где играет роль Запад, и усилить такого рода нестабильность в регионе, чтобы усилить влияние России и Сербии в регионе». .»

Бывший министр иностранных дел Косово Мелиса Хардинай также написала в Твиттере в среду, что блокады на севере страны не были мотивированы «отсутствием прав» для сербской общины, а были «прямым приказом» Сербии и России разжечь конфликт.

Правительство Косово заявило, что у полиции есть возможность снести баррикады Сербии, но они ждут, пока миротворческие силы НАТО для Косово (KFOR) отреагируют на их просьбу о миротворцах снести баррикады.

Вторжение России в Украину побудило страны ЕС направить больше усилий на улучшение отношений с шестью балканскими странами: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, хотя они по-прежнему не желают дальнейшего расширения ЕС.

Косово с албанским большинством провозгласило независимость от Сербии в 2008 году при поддержке Запада после войны 1998-1999 годов, в которую НАТО вмешалась, чтобы защитить албанских граждан.

Косово не является членом ООН, а пять стран ЕС — Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр — отказываются признавать Косово.

Россия, исторический союзник Сербии, также запрещает Косово вступать в ООН.