Костюм Мисс Украина Strong «Воин Света» — символ мужества и силы.

Мисс Украина Виктория Апанасенко демонстрирует миру силу своей страны. Виктория, которая представляет свою раздираемую войной страну Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году, в последнее время стала предметом разговоров в Интернете, и все благодаря огромному наряду, который она носила для тура королевы в национальных костюмах на 71-м конкурсе «Мисс Вселенная». В Новом Орлеане, США.

11 января 28-летний певец спустился по трапу в костюме «Воина света». Потрясающая белая форма посвящена борьбе Украины за свободу и борьбе, которую страна вела после российского вторжения.

Платье было вдохновлено архангелом Михаилом, защитником и воином Киева, и было украшено золотым боди с огромным белым воротником. Свой образ она украсила короной из колосьев пшеницы. Ее костюм был от Леси Патока.

Изюминкой платья стали 16-футовые белые крылья, созданные Crooked Feather и также окрашенные в синий цвет украинского флага.

Поделившись видео в своем аккаунте в Instagram, Апанасенко поделилась более подробной информацией о своем платье и о том, как оно олицетворяет внутреннюю силу и мужество украинцев.

В подписи Виктория написала: «Наше мужество, решимость и любовь к свободе текут по нашим венам при создании этого наряда, мы хотели передать мысль о том, что война не может сломить наши силы и запятнать наши сердца. Солнце, Украина возродится, как феникс и будет сиять яркими лучами доброты и веры». Он символизирует каждую женщину, борющуюся за свои права, свою свободу и свое будущее. «Каждая из нас — воин света».

Официальная страница «Мисс Вселенная» поделилась видео с Викторией и написала: «Украина убивает на сцене вместе со своими прекрасными оперенными крыльями. Какое вдохновение для всех».

Платье быстро стало притчей во языцех в Интернете и получило широкое признание. READ Берлинский театр демонстрирует солидарность после теракта в Мариуполе, написав детям на входе

В ответ на платье один из пользователей Twitter написал: «Это отсылка к Святому Михаилу, защитнику украинской столицы Киева».

«Круто и мощно». Другой пользователь написал: «Именно так я вижу Украину — Воин Света».