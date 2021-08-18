Кот ведет спасателей к своей хозяйке после того, как она упала в овраг

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Кошка в Великобритании спасла свою 83-летнюю хозяйку после того, как она упала в овраг, привлекая внимание прохожих своим мяуканьем.

Полиция в Бодмине, расположенном в Корнуолле, Англия, Опубликован на Facebook на прошлой неделе В субботу офицеры искали пропавшую женщину. Но ее обнаружил «представитель общественности», который обнаружил, что кошка женщины «мяукает в углу большого кукурузного поля рядом с ее домашним адресом».

Полиция поделилась в Facebook: «Пожилая женщина упала с высоты 70 футов на очень крутой мост с очень трудным доступом и неровной местностью».

После того, как черный кот по имени Пиран обратил внимание на пропавшего хозяина, сотрудники службы спасения отвезли его в поле, прежде чем доставить в больницу на санитарной авиации.

“Кот Биран спас положение!” Поделиться Полиция в Бодмине.

Позже власти заявили, что женщина была «в хорошем настроении», поскольку ей была оказана медицинская помощь после падения.

Одна из соседок женщины, Тамар Лонгмайр, рассказала Sky News, что она и другие обыскали поля в поисках женщины, «но ее не было».

Но вскоре соседи заметили, что Пиран продолжает мяукать у ближайших ворот.

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Лонгмюр сказал: «Кот очень крепко привязал ее, он подпрыгивал взад и вперед у ворот и мяукал, поэтому я решил пойти посмотреть на кукурузное поле».

Я позвонил женщине в этом районе, но сначала она не получила ответа.

«Когда я съехал с трассы и начал перебирать урожай, я услышал очень слабый ответ на свой звонок … Затем я быстро понял, что мой сосед спускался по 70-футовому каньону», – сказал Лонгмюр Sky News. .

«Она прошла через колючую проволоку и лежала в ручье – мы думаем, что она пробыла там несколько часов», – добавила она.

Лонгмюр сказала, что ее соседи были благодарны за усилия Берана.

«Если бы не кошка, ожидающая у ворот этого поля, прошло бы много часов с тех пор, как я или кто-то другой зарегистрировался бы там», – сказала она.