entertainment

Кот в доме вытворяет злые шутки

10 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

Пинко вбежал в гостиную из гаража с зеленым анолом во рту.

Ах да, Пинко — русская голубая кошка, которой всего 16 лет, она не студентка колледжа и не член Конгресса. Я знаю, что в наши дни нехорошо говорить о России с тех пор, как Путин, страдающий манией величия, напал на Украину.

Но если бы я назвал кота голубым архангелом, никто бы не понял, о чем я говорю, в идеальном аду. Кроме того, эта русская голубая неспроста нападала на соседнюю страну.

Пинко ограничивает свои атаки ящерицами, и у него во рту болтается большая атака.

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