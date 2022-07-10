Кот в доме вытворяет злые шутки

Пинко вбежал в гостиную из гаража с зеленым анолом во рту.

Ах да, Пинко — русская голубая кошка, которой всего 16 лет, она не студентка колледжа и не член Конгресса. Я знаю, что в наши дни нехорошо говорить о России с тех пор, как Путин, страдающий манией величия, напал на Украину.

Но если бы я назвал кота голубым архангелом, никто бы не понял, о чем я говорю, в идеальном аду. Кроме того, эта русская голубая неспроста нападала на соседнюю страну.

Пинко ограничивает свои атаки ящерицами, и у него во рту болтается большая атака.

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Нежеланный подарок

Пинко мяу. Ну, кот похож на Тома Уэйтса, который кивает и вынимает камешки из горла. Русский Синий, похоже, очень гордится своим арестом, который может быть живым, а может и не быть.

Пинко роняет зеленое тело у камина, чтобы я могла полюбоваться им. Как раз то, что я хотел, котенок. Аноле немного пожевать. Все, о чем я могу думать, это: «Тебе лучше бросить эту лиану на задний двор, прежде чем Эми вернется домой».

Эми моя жена. Анолес дает ей хеби-джиби. Это не имеет смысла, поскольку она выросла в кипарисовом пруду в лесах Северной Флориды, который кишел мокасинами, лягушками, водяными змеями, аллигаторами, шкурами и анолисами. Это как расти в библиотеке, но бояться не читать книги.

Часы тикают. Эми откроет входную дверь в любой момент. Я схватил Пинко и швырнул его таинственный зад в ближайшую спальню, где Шугги Поп, еще один русский голубой внутри, проснулся на покрывале. Обе кошки закрылись в помещении.

еще не умер

Когда я иду за ящерицей, миниатюрный динозавр оживает и уходит под ближайший столик с телевизором. Ничто не звучит настолько глупо, как взрослый мужчина на четвереньках, кричащий на шокированную ящерицу, что он пытается запомнить свою анолу (ругательство) шкуру.

Потом он взорвал меня. В спальне гребень рыбака. Почему бы не позволить Пинко сделать всю работу? второй.

Когда я открываю дверь спальни, на меня выбегают два русских блюза. Я указываю Пинко на столик с телевизором и смотрю на Сёдзи Попа. Сочный шагги так же легко жевать, как консервированную свинину с клешнями. Я бросил корчащегося Шуджи в спальню и закрыл дверь.

Когда я обернулся, Пинко сидел, позируя, с ящерицей (пока что у нее был действительно паршивый день) между клыками. Пытаться вытащить живого анола изо рта кошки так же сложно и безрассудно, как это звучит.

Насадки в подошвах

Почему кошки думают, что люди жаждут бескрылых птиц, безголовых мышей и змей, которые еще дышат? Ученые говорят, что это их способ продемонстрировать свои охотничьи способности, показать ценность и получить похвалу. Я думаю, что кошки издеваются над нами.

Возьмем, к примеру, Като, избалованную гималайскую кошку, которая была у меня несколько лет назад. Като, возможно, выглядел круто, но клон Hello Kitty обладал духом геноцида Пол Пота, когда дело касалось мышей. Мыши, должно быть, положили свои грязные лапы на мебель и заблокировали туалет, потому что Катон вытаскивал их из-за маленьких, похожих на кротов, чешуек.

Ночью он использовал свое плоское лицо, чтобы открыть двери водонагревателя, ведущие в подземный мир нашего дома. Там, в темноте, он охотился на мышей. Когда он получал один, Катон жевал части зажигания (яркие мышиные носы, крошечные пальцы, крошечные мышиные ушки) и бросал мертвое тело в одну из моих домашних тапочек.

Скажу вам кое-что, ничто так не вдохновляет на сумасшедшие танцы первым делом по утрам, как давка только что убитой пестрой туши. Когда я перестала носить тапочки, потому что устала использовать их как мертвые склады, Катон оставил по утрам маленькие тела на лестнице на кухню. По словам Катона, мне нужно перед завтраком раздавить недоеденный гриб.

Естественные убийцы

Кошки требовательны к мелочам. Когда колонисты прибыли в Новую Зеландию, они познакомили островное государство с кошками. Инвазивные кошки бросили один взгляд на местных птиц, особенно нелетающих, и отнеслись к Новой Зеландии как к шведскому столу, где можно есть сколько угодно.

Домашние кошки являются естественными убийцами. Большинство владельцев предпочитают игнорировать это в своих четвероногих машинах для убийства.

Я закрываю глаза и смотрю на Пинко. Может быть, теперь, когда он достаточно взрослый, чтобы водить машину, он сможет понять выражение разочарования на моем лице, и его анус опустится. Он не.

Это кошка. Он не жалеет. Пинко схватил и началось печальное перетягивание каната. Я не знаю, жива ли ящерица на данный момент или мертва, но я знаю, что Эми взбесилась бы, если бы она вошла через дверь в тот момент, когда вытаскивала обмякшую ящерицу из кошачьей пасти.

Пинко немного не нравится, когда я вынимаю улов изо рта и бросаю ящерицу обратно на плиту. Кошка увязает на обратном пути в спальню. Шугги тоже хочет принять участие в действии, поэтому то, что оба блюза за дверью, превращается в танец двух кошек.

Каким-то образом я наконец запер их внутри. Фух. Теперь орхидея.

на волосок от

Я беру фиксированную анолу за хвост. Хвост обрывается у меня в руке. обманывать. Ящерица снова пытается забежать под стол с телевизором, но я ловлю мокрую гадину.

Затем маленький каллиграф кусает меня. Сложно. Это благодарность, которую я получаю. Я бросил анола в растение на заднем дворе. Как говорил один покойный редактор: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным».

Когда я закрыл сдвижную заднюю стеклянную дверь, я услышал щелчок в передней двери. Эми дома.

«так как прошел твой день?» Она спрашивает.

— Ну, ничего особенного не произошло, — сказал я.

Марк Хенсон — бывший старший автор The Tallahassee Democrat. С ним можно связаться по адресу [email protected]

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