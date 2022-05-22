Кохан, Оспина и Смолкин удостоены награды Binswanger Education Awards 2022

Каждую весну Уэслиан награждает трех выдающихся преподавателей премией Бинсвангера за выдающиеся достижения в области преподавания.

Среди лауреатов этого года, награжденных на 190-й церемонии вручения дипломов 22 мая, Фредерик М. Коэн, профессор биологии. Мария Оспина, доцент испанского языка; и Виктория Смолькин, доцент кафедры истории.

Это стало возможным благодаря подаркам семьи покойного Фрэнка Дж. Бинсвангера-старшего. 85. Эти награды подчеркивают приверженность Уэслиана преподавателям и преподавателям, ответственным за особый подход университета к гуманитарному образованию. Рекомендации запрашиваются у выпускников последних 10 выпускных классов, а также у младших, старших и нынешних аспирантов. Получатели выбираются отборочной комиссией преподавателей и членов Исполнительного комитета Ассоциации выпускников.

Ниже приведены биографические данные о наградах Бинсвангера за выдающиеся достижения в области преподавания 2022 года:

Фредерик М Коэн, профессор биологии, был преподавателем Уэслианского университета с 1986 года и занимал пост заведующего кафедрой биологии с 1999 по 2002 год и с 2012 по 2013 год. Он имеет степень бакалавра биологии Стэнфордского университета и докторскую степень. Он получил степень доктора органической биологии в Гарвардском университете и эволюциониста — первым, кто получил докторскую степень на тогда еще новом факультете Гарварда. Коэн был удостоен звания председателя Фонда Хаффингтона в Школе окружающей среды в 2019 году, должность, которую он продолжает занимать, и был избран членом Академии наук и инженерии Коннектикута в 2017 году. Он также является председателем Программы экологических исследований на 2021 год. –22 учебный год. Профессор Коэн преподает различные уэслианские курсы по эволюционной биологии, биоинформатике и влиянию глобальных изменений на инфекционные заболевания, продолжая при этом изучать происхождение разнообразия бактерий. Коэн был получателем многочисленных стипендий, участвовал в семинарах, руководил семинарами, принадлежал к нескольким профессиональным сообществам, а также является автором и соавтором более 100 научных работ на протяжении всей своей карьеры.

Мария Оспина, доцент испанского языка, начала преподавать на кафедре языков и литературы в Уэслианском университете в 2011 году. Она получила степень бакалавра истории в Университете Брауна, а также степень магистра и доктора искусств в Гарвардском университете, где она была постдокторантом. Она является автором многочисленных академических и неакадемических статей и опубликовала свою первую книгу. El rompecabezas de la memoria: Literatura, cine y testimonio de comienzos de siglo en Колумбия (2019) Помимо сборника рассказов, Азарес-дель-Куэрбо (2017), который был переведен на итальянский и английский языки. С 2021 года она возглавляет программу латиноамериканских исследований, а с 2016 года является членом Мадридского консорциума программы Вассара Уэслиана. С 2017 по 2018 год она руководила программой Вассара Уэслиана в Мадриде. Wesleyan Film Series с участием латиноамериканских и испанских фильмов, а также получение нескольких грантов для привлечения в кампус приглашенных режиссеров и художников из Латинской Америки. Его курсы включают: «Области проживания», «Желание и сопротивление в Латинской Америке», «Презентация молодежных фильмов в современных латиноамериканских фильмах» и «Написание рассказов на испанском языке».

Виктория Смолькин, адъюнкт-профессор истории, присоединилась к Уэслианскому факультету в 2010 году. Она имеет степень бакалавра европейской литературы и истории Колледжа Сары Лоуренс, а также степень магистра и доктора исторических наук Калифорнийского университета в Беркли. Работа Смолкина была поддержана многочисленными стипендиями и грантами, в том числе Центром исторических исследований Шелби Коллума Дэвиса в Принстонском университете, Советом по исследованиям в области социальных наук и стипендией Фулбрайта-Хейса. В Уэслиане она была награждена премией Кэрол А. 81-я Мемориальная премия Бейкера за выдающиеся достижения в области преподавания и исследований, а также стипендии преподавателей, в том числе от Колледжа окружающей среды и Центра гуманитарных наук. Ее приглашали выступать на различных лекциях, семинарах и симпозиумах по всему миру, посвященных ее исследованиям коммунизма, атеизма, религии и идеологии в России и бывшем Советском Союзе. ее первая книга, Священное пространство никогда не пустует: история советского атеизма (2018), Почетная книга 2019 г. Уэйн С. в настоящее время работает над двумя проектами: «Стена памяти: жизнь, смерть и невозможность истории» и «Мир завтрашнего дня: коммунизм, универсализм и судьба Утопия.»