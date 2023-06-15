Кошки в музее: Приключения русского аниматора Самый странный детский фильм за последние годы

Кошки в музее (Земля, 79 мин) Режиссер Василий Ровинский**

Двадцать лет назад российский режиссер Александр Сокуров попытался возродить петербургский Эрмитаж для современного кинозрителя.

Снятый с одного дубля, это был триумф сюжета и технологии, поскольку загадочный французский аристократ XIX века приглашает зрителей на экскурсию по культурному хранилищу, насчитывающему более трех миллионов произведений искусства.

Это определенно было не для всех. Как неуместно выразился один британский критик, это было «не столько похоже на то, как краска сохнет, сколько на то, как она лежит на стене и остается влажной».

Новый российский анимационный фильм, рассчитанный на более молодую аудиторию, выглядит в равной степени рассчитанным на рекламу Эрмитажа, и хотя в нем больше боевика и «комедии», смотреть его почти так же тяжело.

Я не сомневаюсь, что это отчасти потому, что некоторые вещи теряются при переводе, а акценты европейского персонажа (включая шотландского призрака и французского кота) вводят некоторые очень застойные английские диалоги, которые не всегда вызывают смысл. . Но это тайна в стиле Скуби-Ду, которая включает в себя попытку украсть Мону Лизу и других великих людей, которым также удается скрыть поразительную деталь о том, что действительно был плот кошек, которые бродили по залам Эрмитажа — почти 300 лет ( еще с тех пор, как императрица Елизавета взяла их под контроль) о количестве грызунов во дворце в то время).

поставляется Эта причудливая комедия не только не прошла тест Бекделя, но и, скорее всего, не пройдет большинство тестов на ее развлекательную ценность и логику.

Наш проводник в этом динамичном приключении — Винсент (Джордан Уорсли). Рожденный в море, Рыжий Кот никогда не был на суше, пока бушующее море не вырвало его из корабля и не вынесло на почти необитаемый остров. На синем Бревно Дуная, частая сцена в замедленной съемке.

Пытаясь положить конец вражде спустя более года, Винсент встревожен, когда его противник просто снова бросается в бой. Однако на этот раз из-за надвигающегося шторма собаки приземляются на обломки корабля, а затем устремляются к острову, в результате чего дом Винсента рушится.

Пока он борется за свою жизнь, его неожиданно спасает Морис (Стивен Кессель), мышь, которая все это время жила в клавесине. В конце концов, подхваченный лодкой, «запах импрессионизма» помогает пожирающим культуру леммингам («Нет ничего вкуснее подлинного искусства», — настаивает он) определить, что их конечный пункт назначения — Эрмитаж («Я уловил запах Пикассо, — настаивает он. — собственное оправдание).

поставляется «Русский корабль» впервые был выпущен в 2003 году.

Но его присутствие не приветствуется шестиугольниками (Боффин, Маффин, Тупик, Таун, Брауни и Макс) котов-сторожей, охраняющих музейные сокровища. С приближением появления величайшей картины мира они не в настроении для художника Моне или маньчжурского Модильяни.

Винсент, уже застрявший между защитой своего миниатюрного компаньона и не позволяющим ему заклинить картины, отвлекает себя сценой с Клеопатрой (Марья Смахтина). Тем не менее, любой зарождающийся роман должен быть отложен в сторону, когда Морис случайно освобождает призрака Музея из его заточения, которому более века.

Далее следует заурядный, причудливый и чрезмерно преследующий сериал, в котором наши герои работают вместе, чтобы раскрыть вора произведений искусства, решившего создать свои собственные шедевры.

поставляется Кошки в музейной тайне в стиле Скуби-Ду о попытке украсть Мону Лизу и другие великие произведения сумели скрыть поразительную деталь о стае кошек, которые бродили по залам Эрмитажа почти 300 лет.

Конечно, это отличный способ показать свои маленькие пенисы одним из самых любимых картин в мире, но воссоздание странным образом сочетается с привидением, высовывающимся из кошачьей задницы, и единственным женским персонажем фильма, размышляющим: «Почему мальчики такие странные? » Поверьте мне, эта «приятельская комедия» не сомневается в прохождении теста Бекделя. Но тогда вы, скорее всего, провалите большинство тестов на развлекательную ценность и логику (в то время как все другие животные говорят и говорят, собака — односложный клубок ярости).

И, несмотря на его недавнее «моральное» утверждение, я не уверен, что Винсент Ван Гог согласился бы: «Гораздо лучше работать вместе и быть рядом друг с другом».

После предварительных показов в некоторых кинотеатрах в следующие два уик-энда «Кошки в музее» откроются шире к школьным каникулам 29 июня.