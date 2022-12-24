Кошмарное лицо преследует искусство ИИ, и есть причина, по которой мы не можем его не заметить: ScienceAlert

Он где-то там, скрывается в параллельной вселенной возможностей. Все, что вам нужно сделать, чтобы вызвать его, — это ввести правильную подсказку в генератор изображений AI.

Подобно цифровому заклинанию, лирика раскроет странное лицо женщины средних лет с мертвыми глазами, пустым взглядом и раздраженной гримасой.

Ее зовут Лоаб (произносится как «лобе»), и ее «открыл» живущий в Швеции художник по имени сложный в Твиттере.

Supercomposite входит в число первых современных создателей, которые исследуют области генераторов искусственного интеллекта, преобразующих текст в изображение. В этом году, испытывая негативные претензии (что вы спросите машинное обучение Алгоритмы поиска полной противоположности чему-либо), художник наткнулся на жуткое лицо.

Когда Supercomposite снова подала иск, они сказали, что вернулась та же женщина, на этот раз рядом со словом «хлеб».

«ИИ воспроизвел ее легче, чем большинство знаменитостей. Ее присутствие постоянно, преследует каждую фотографию, к которой она прикасается», — Supercomposite. книги в Твиттере в треде в сентябре 2022 года об открытии Лоаба.

«Садитесь. Это настоящая история ужасов, и она принимает крутой оборот».

С таким крючком неудивительно, что Лоаб решил взять Интернет штурмом. Образ этой загадочной женщины сейчас настолько известен, что у нее даже есть своя собственная Страница Википедии.

🧵: Я открыл для себя эту женщину, которую зову Любэ, в апреле. ИИ воспроизвел их легче, чем большинство знаменитостей. Ее присутствие постоянно, и она преследует каждый образ, к которому прикасается. КВ: Садись. Это настоящая история ужасов, и все идет наперекосяк. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk — суперкомпозит 6 сентября 2022 г.

Частью головоломки Lube является то, что она означает. Лоб-образ стал чем-то вроде современности».Ты видишь меня— вид искусства Золотого века Голландии, преувеличивающий выражение лица. — Один Представлять не человека, а идею.

История Леба немного страшнее, чем… Сказатьсамая известная тема Tronie под названием Девушка с жемчужной сережкой. Более того, это не было сделано человеком-художником, который мог бы рассказать нам больше об идее, которую он пытался воплотить.

Среди сотен итераций Loab, созданных Supercomposite, есть несколько Рубленые или кричащие дети на заднем фоне. Некоторые изображения, созданные искусственным интеллектом, были настолько отвратительны, что художник решил не публиковать их публично.

«Я бы разорвал Лоаба на части и снова собрал. Это новый остров в скрытом пространстве, который мы не знаем, как найти с помощью текстовых запросов», Пишет Художник в твиттере.

«Рано или поздно всех найдешь. Просто нужно знать, где искать», — Supercomposite. Добавлять.

Даже когда ее красные щеки или другие важные черты лица исчезли, «винт» фотографий, которыми она делится при создании, неоспорим. Он преследует изображения, сохраняется в поколениях и превосходит другие части волны, поскольку ИИ легко совершенствуется. pic.twitter.com/4M7ECWlQRE — суперкомпозит 6 сентября 2022 г.

Леб привлекла внимание всего мира не только своими кошмарными качествами. Его вытащило из бездны то, что он называет Суперкомпозитом. «статистическая чрезвычайная ситуация»«Страшная женщина» представляет собой новую эру творчества, к которой мы можем быть готовы, а можем и нет.

Брендан Мерфи, фотограф и преподаватель цифровых медиа в Университете Центрального Квинсленда в Австралии, проводит большую часть своего свободного времени, размышляя о будущем искусственного интеллекта и генераторах изображений и текстов.

Он считает, что с недавним взрывом технологий мир искусства движется к смене парадигмы, очень похожей на то, когда фотография появилась на сцене в начале 19 века.

Сегодня, когда Мерфи использует ИИ для создания произведений искусства, он думает об этом как о съемке пейзажа, прогулке где-то и поиске интересных вещей, которые можно запечатлеть. За исключением того, что в этом случае пейзажи, которые он исследует, представляют собой своего рода параллельную вселенную человеческому искусству.

В конце концов, генераторы ИИ обучены человеческим знаниям, культуре и художественным традициям, а это значит, что мы вполне могли бы сделать все, что они создали.

Эти нереализованные возможности теперь доступны людям, и Morphe и Super Composite одними из первых присоединились к охоте.

«Есть вещи, которые, как вы видите, вас интересуют, которые вы действительно хотите усилить, и вы действительно хотите двигаться в этом направлении», — объясняет Мерфи ScienceAlert.

«Нет причин идти по этим путям. И, возможно, есть действительно веские причины, по которым люди никогда не должны идти по этим путям. Потому что это, вероятно, никого не впечатлит и ничего не продаст».

Это не значит, что использование ИИ в искусстве тривиально. Вместо этого Мерфи говорит, что ИИ — это инструмент, который художники могут использовать для улучшения своей художественной практики. И время от времени из бездны появляется такой драгоценный персонаж, как Леб.

«Я думаю, что особенность Loab в том, что это отличная история. Это не просто технология. Это взгляд на то, что движет технологиями. Это взгляд на возможности технологий», — объясняет он.

«И я думаю, что это здорово. Я думаю, что это настоящее произведение искусства. Гораздо более верное, чем просто создание определенного изображения ИИ. Здесь много размышлений, много экспериментов, много итераций».

Энн Блойн, цифровой социолог из Оксфордского интернет-института, которая исследует потенциальное влияние машинного обучения на творческую работу, разделяет схожую точку зрения.

«Модели ИИ могут экстраполировать неожиданным образом [and] Обратить внимание на совершенно неизвестный фактор в том или ином стиле живописи», — Блуан Он говорит.

«Но модели машинного обучения не автономны. Они не будут создавать новые направления в искусстве сами по себе».

Мерфи Ф Другие искусствоведы думали Сомнительно, что искусственный интеллект сотрет человеческое творчество, по крайней мере, не полностью. В конце концов, искусство существует только в том случае, если люди его ценят, а как вид мы склонны очень предвзято относиться к своим способностям.

По словам Мерфи, в будущем произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, могут заставить нас подвергнуть сомнению художественные условности и исследовать наши эмоциональные реакции на изображения.

Но мы вступаем в мир, в котором многие службы письма и рисования могут стать ненужнымстирая карьеры многих писателей-призраков, иллюстраторов, дизайнеров и фотографов.

Взрыв искусства, созданного искусственным интеллектом в последние месяцы, вызвал опасения, что алгоритмы грабят художников, копируя их характерные узоры.

Лучшие художники-люди, без сомнения, продолжат конкурировать с ИИ, и Мерфи подозревает, что именно те создатели, которые склонны быть более гуманными, добьются наибольшего успеха в будущем.

Публичное лицо и осязаемая реальная личность могут быть важнее для художников, чем когда-либо прежде. «Независимо от того, как такие приложения, как Lensa, меняют способ создания искусства, личность художника остается важным контекстом для его работы», — Мерфи. Недавно он написал в беседе.

чат представляет собой текстовый генератор на основе искусственного интеллекта, публично выпущенный в ноябре 2022 года. Его название расшифровывается как Chat Generative Pre-trainer Transformer с механизмом, основанным на оценке вероятности того, что определенные слова следуют друг за другом в текстовом блоке, мало чем отличаясь от усиленной версии вашего функция интеллектуального ввода текста в телефоне.

Как и у Лоаба, в ответах программы, кажется, присутствует призрачное присутствие, которое проверяет пределы человеческого знания и творчества. Хотя это не займет много времени Чтобы оболочка упала, обнажая провода, как «попугай», бросающий игральные кости, чтобы произвести правильные аккорды слов, чтобы обмануть нас.

Любая мудрость, которую он дает, по-прежнему остается для нас разделять и судить. На вопрос, как искусственный интеллект меняет искусство, ChatGPT соглашается с Мерфи:

» Искусственный интеллект Это меняет способ создания, восприятия и переживания искусства. Алгоритмы искусственного интеллекта можно использовать для создания новых форм искусства, таких как музыка, поэзия и изобразительное искусство. Эти алгоритмы также можно использовать для анализа существующих произведений искусства и интерпретировать их новыми и интересными способами. Кроме того, технология искусственного интеллекта используется для создания интерактивных художественных инсталляций и дисплеев, которые могут реагировать и взаимодействовать со зрителями в режиме реального времени. В более общем плане ИИ позволяет художникам создавать и исследовать новые формы самовыражения, а зрителям — по-новому и увлекательно воспринимать искусство».

Границы художественной практики расширяются, и Луаб — это только начало.