Коэффициенты на победу Лайтнинг против Пингвинов: выбор в ночь открытия НХЛ в 2021 году, прогнозы хоккейного эксперта 158-104

После установления рекорда франшизы с 128 очками в регулярном сезоне 2018/19, Tampa Bay Lightning бесцеремонно обошел Колумбус в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. С тех пор «Тампа-Бэй» не отказывают, став второй командой, выигравшей чемпионат подряд с тех пор, как Детройт совершил этот подвиг в 1997 и 1998 годах. Лайтнинг начали свою последнюю защиту титула во вторник, когда они открыли свой сезон НХЛ 2021–202 годов против приезжих «Питтсбург Пингвинз». . «Тампа-Бэй» стремится выиграть Атлантическую лигу в третий раз подряд за полный сезон из 82 игр, в то время как «Питтсбург» стремится к своему первому титулу с 2013–2014 годов.

Диск планируется выпустить в 19:30 по восточному времени на Амали-Арене. Тампа-Бэй – фаворит -240 (рискуя 240 долларов, чтобы выиграть 100 долларов) в денежной серии в последнем турнире Lightning vs. Пингвины из Caesars Sportsbook, а Питтсбург – аутсайдер +200. Более чем меньше, чем сумма забитых мячей равна шести. Прежде чем делать какие-либо прогнозы против пингвинов против молний или любые другие прогнозы НХЛ, Вам нужно знать, что говорит Мэтт Северанс, эксперт НХЛ №1 по Sportsline..

Северанс – писатель с хорошими связями и эксперт, который работает в индустрии с 2005 года. В прошлом сезоне он доминировал в НХЛ, набрав колоссальные 158-104 призовой полосы. НХЛ выбирает, возвращает более 1400 долларов игроку, сделавшему ставку на 100 долларов.

Теперь Северанс нацелился на молния против пингвинов И он только что раскрыл свои экспертные выборы в открытии сезона НХЛ. Вы можете перейти на SportsLine прямо сейчас, чтобы увидеть и проанализировать подборку НХЛ.. Вот несколько Линии ставок на НХЛ И направления для пингвинов против молнии:

Денежная линия Lightning vs.Penguins: Тампа-Бэй -240, Питтсбург +200

Лайтнинг – Пингвинз вверх вниз: 6 голов

Линия молний против пингвинов: Тампа-Бэй -1,5 (+115)

ТБ: Молния 51-19 в последних 70 домашних матчах

Pit: Пингвины – 0-5 в последних пяти соревнованиях в Тампа-Бэй.

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Почему молния может побеждать

В «Тампа-Бэй» находится один из лучших вратарей в НХЛ – Андрей Василевский, который лидировал в лиге в прошлом сезоне с 31 победой и забрал домой Кубок Конна Смайта после того, как помог команде вывести ее на второй чемпионский титул подряд. 27-летний россиянин забил лучший результат в карьере со средним голом в 2,21 в сезоне 2020/21, а также имел личный максимум 0,925. Василевский финишировал в тройке лидеров голосования на Кубок Везины за последние четыре сезона, выиграв награду в 2019 году.

После того, как Никита Кучеров пропустил все 56 игр регулярного сезона в сезоне 2020/21 из-за операции на бедре, он вернулся в плей-офф и возглавил всех игроков с 32 очками в 23 играх. Это был второй после сезона титул, выигранный 28-летним россиянином, выигравшим Кубок Арта Росса в своих последних 82 полных матчах НХЛ с 128 очками. Брайден Поинт, который возглавлял лигу в каждом из последних двух сезонов и забивал девять голов подряд в сезоне 2020/21, в прошлом сезоне лидировал как по голам (23), так и по очкам (48).

Почему пингвины могут побеждать

Питтсбург будет в значительной степени полагаться на свою защиту и вратари в отсутствие выдающихся форвардов Сидни Кросби (запястье), Евгения Малкина (колено) и Джейка Гентцеля (Ковид). Ветеран Крис Летанг является лидером «голубой линии» и также может вносить свой вклад в нападение, поскольку в прошлом сезоне он был третьим в команде с 45 очками. Шестикратный участник Матча звезд, 34-летний футболист является бессменным лидером среди защитников по голам (134), передачам (448) и очкам.

Джефф Картер был приобретен в Лос-Анджелесе в апреле и, как ожидается, будет продюсером в отсутствие Кросби и Малкина. 36-летний футболист, который забил свои первые четыре гола в своей карьере 6 мая против Баффало, 11 раз пересекал плато в 20 голов. Правый нападающий Брайан Рост в прошлом сезоне финишировал всего на два гола позади лидера команды Кросби с 22 голами, что стало вторым сезоном подряд, в котором 29-летний футболист забил 20 или более голов.

Как работают кирки молний и пингвинов

Дивиденды рассчитываются по общему количеству забитых голов. Он также обнаружил X-фактор, который заставляет его вскочить на одну сторону денежной линии. Вы можете увидеть его прогнозы и прогнозы только на SportsLine..

Так кто же побеждает молнию против пингвинов? И каков X-фактор, который делает один из аспектов денежной линии таким ценным? Посетите SportsLine прямо сейчас, чтобы узнать, на чьей стороне Penguins vs., и узнайте.