«Краб-певец в маске о том, что делает его выступление особенным» | Развлечения

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Masked Singer Season 5, Episode 7, “Super 8 — The Plot Chickens!”]

Тогда их шесть. Таинственный певец В 5 сезоне представлена ​​Super 8 (вместо 6), но к концу серии 21 апреля были раскрыты две.

В то время как Пятачок, Йети, Русские куклы, Робопин, Хамелеон и Черный лебедь продолжаются, Ракушка (разоблаченная как актриса Тамера Моури) и Краб (певец и автор песен Бобби Браун) отбрасываются.

Браун с нетерпением ждет момента, когда он появится на экране, чтобы увидеть реакцию некоторых из членов его семьи. Расскажи нам больше.

Поговорим о следующем звонке Таинственный певец. Что заставило вас согласиться выйти на сцену, как краб?

Бобби Браун: Мы с детьми смотрим его каждую среду. Моим детям это очень нравится. Я думал, что удивлю их, просто прокравшись и сделав это. Когда им представилась возможность посмотреть последние несколько концертов, они в основном догадались, что это я. Я до сих пор им не сказал. Но они знают мой голос и мои манеры, поэтому они очень умные маленькие дети – 11, 5, 4.

Что вас привлекло в этом наряде?

Я и не подозревал, что он будет таким тяжелым, но костюм хорошо сочетается, со всеми блестками от когтей, панцирем на спине и всем остальным. Это был просто красивый, хорошо сидящий костюм. Мне понравилось в этом участвовать, но я не знал, что буду слишком напуган, но это было весело.

После того второго выступления, когда вы сказали, что испытываете клаустрофобию, вы внесли какие-то изменения?

Нет, я старался лучше дышать. Я примерял футбольный шлем дома, гулял и пел, когда дети были в школе, и делал такие мелочи, чтобы попытаться привыкнуть к форме.

Каким был ваш опыт в качестве альтернативы?

Это сделало это еще более увлекательным, потому что я не был частью оригиналов, и это было что-то новое, что они делают в этом году. Так что было весело прийти и заняться тем, чем я занимаюсь. … как только мне скажут, я [be a wildcard]Я знал, что мне нужно много работать, чтобы остаться.

Переходя к выбору песен, что было введено в выборку?

Я просто хотел сочинять песни, которые я знал, что для меня что-то значит, и для меня не было бы проблемой переодеваться – но я не знал, что это будет так.

Есть ли песни, которые вы хотели спеть, но у вас не было возможности?

В моем списке было еще песни, которые я собирался спеть. Но здорово, что мне не довелось их спеть. Может, на концерте я его без костюма зарежу.

Дженни [McCarthy] И Кен [Jeong] Вы оба догадались. Есть ли на картине кто-нибудь, кто, как вы думали, мог подумать об этом?

я думал Робин [Thicke] Он быстро узнает, потому что он артист, он певец.

Дженни упомянула, что вы были на ее шоу и говорили о специях. Это было очень конкретно.

Ага. [Laughs] Это была одна из причин, по которой я знал, что она, вероятно, узнает, кто я, по уликам и прочему. Если вы проследите за Бобби Брауном, некоторые зацепки будут очевидны.

Что вы извлечете из всего этого опыта Таинственный певец?

Просто сам опыт. И увидеть выражение лица моего ребенка, когда я был открыт сегодня вечером, было бы особенным.

