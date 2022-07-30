Кража данных? Разряд батареи? Кампания против VPN охватила российские соцсети

Десять лет назад российское правительство заблокировало 261 веб-сайт. В прошлом году это число превысило 70 000, Активисты свободы интернета говорятВ то время как более 5400 сайтов заблокирован С тех пор, как Россия начала массированное вторжение в Украину в конце февраля.

В ответ все больше россиян обращаются к VPN — виртуальным частным сетям, которые скрывают местонахождение интернет-пользователей и позволяют им просматривать заблокированные сайты. По данным The Times of London, россиян насчитывается 24 миллиона человек — около четверти взрослых пользователей Интернета. я использовал VPN В мае по сравнению с показателем до вторжения в 1,6 миллиона человек.

Служба маркетинговых исследований AppMagic сообщает, что только за первые три недели июля россияне загрузили VPN более 12 миллионов раз.

Президент Владимир Путин в прошлом заявлял, что прямые запреты — не лучший способ ограничить использование Интернета, говоря, что страна должна быть умнее и точнее для достижения своих целей, и что его правительство не хочет полностью запрещать VPN, чтобы не оттолкнуть многих. Россияне, которые используют его для доступа к западным социальным сетям и другим сайтам в развлекательных целях.

Закон 2017 года запретил VPN предоставлять доступ к заблокированным сайтам, но ввел обязательство подчиняться компаниям, предоставляющим услуги VPN, которое они в значительной степени игнорировали. правительство, однако, Заблокируйте более 20 отдельных VPN.





Теперь, говорят активисты, стартовала инициатива «мягкой силы». Отпугнуть россиян от VPN и вернуть их на подконтрольные правительству информационные ресурсы.

Блогер Бхатия Гауда, у которого около 46 000 подписчиков, написала 6 июля в Удален пост в соцсетях сейчас. «Я был счастлив около 20 минут, используя все свои любимые приложения. Но потом все развалилось — ничего не работало, другие приложения зависали, моя батарея разряжалась как сумасшедшая, а доступ в Интернет замедлялся. VPN очень медленные», ИТ-друг — сказал мой, — особенно бесплатные — продают пользовательские данные».

Бхатия Гауда назвал VPN «проблемой 2022 года».

Десятки подобных постов с осуждением VPN заполонили популярную социальную сеть «ВКонтакте» и другие, в том числе посты местных чиновников.

Никита Данюк, ученый и член правительственной общественной консультативной палаты, в этом месяце цитировал несколько прокремлевских СМИ, предупреждая об опасности кражи данных и осуждая виртуальные частные сети как «серых кардиналов преступного мира».

«Россияне должны понимать, что данные, полученные VPN, не остаются в России и могут попасть в разные руки, в том числе в мошеннические колл-центры, шпионские агентства и т. д.», — сказал Данюк. Цитата.

20 июля прокремлевский сайт Gazeta.ru Цитата Артем Геллерявляющийся техническим советником Совета Федерации и главным дизайнером президентского сайта «Кремль.ру», утверждал, что США финансируют бесплатные VPN-сервисы, чтобы «получать доступ к данным пользователей в других странах» и оказывать «идеологическое влияние» на Интернет-пользователи за границей.

Похоже, Геллер имеет в виду Open Technology Fund (OTF), некоммерческую организацию США, предоставленную USAGM, которая также курирует RFE/RL и другие международные вещательные компании США. Согласно его веб-сайту, OTF Поддерживает расширение доступа в ИнтернетВключая инструменты для обхода блокировки веб-сайтов, блокировки соединения и широко распространенной цензуры.

Согласно отчету Reuters в июне, OTF Заработал несколько миллионов долларов Для трех VPN-компаний с момента вторжения в Украину 24 февраля.

Президент OTF Лаура Каннингем заявила, что поддержка необходима, потому что «российское правительство пытается подвергать цензуре то, что его граждане могут видеть и говорить в Интернете, чтобы скрыть правду и заставить замолчать инакомыслие».

Российские активисты за свободу информации сомневаются в мотивах того, что они называют организованной кампанией запугивания VPN.

«Я не думаю, что власти вдруг стали замечать большое количество краж данных и решили использовать такую ​​кампанию для защиты людей», — заявил руководитель группы интернет-мониторинга «Роскомсвобода» Станислав Шакиров. «Скорее всего, они заметили, что все больше и больше людей используют VPN, и решили попытаться повлиять на своих основных избирателей — людей, которые мало разбираются в технологиях и не могут сказать, что правильно, а что нет».

Однако Чакров предупредил, что существуют бесплатные VPN, которые добывают пользовательские данные.

«Услуги VPN стоят денег, — сказал он. «Если клиенты не платят, это означает, что они должны получить деньги откуда-то еще».

Также говорят, что компании замедляют работу бесплатных VPN, чтобы перенаправить пользователей на платные услуги.