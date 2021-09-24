«Крайне отвергнуто»: министр обороны Талибана раздражен боевиками, делающими селфи в правительственных учреждениях | Новости мира

По мере того, как талибы переходили от повстанческого движения к мирному управлению, лидеры обращали внимание на сообщения о злоупотреблениях, пытаясь представить миру миролюбивое лицо. Агентство Reuters сообщило, что министр обороны Талибана мулла Мухаммад Якуб, сын муллы Омара, в аудиосообщении сделал выговор за проступки некоторых боевиков после вывода американских войск из Афганистана.

«Мы приказываем вам удалить их из своих рядов, иначе против вас будут приняты суровые меры», – сказал Якуб в послании лидерам Талибана. «Нам не нужны такие люди в наших рядах».

Поступали сообщения о репрессиях со стороны суннитских пуштунских боевиков против бывших правительственных чиновников и активистов гражданского общества, несмотря на обещания амнистии, чтобы показать, что они отличаются от жесткой исламистской администрации, правившей с 1996 по 2001 год. Часто без установления последовательности. Очевидный лидер, Талибан Сообщалось, что боевики жестоко обращались с некоторыми жителями Кабула.

Якуб, который наблюдал за военными операциями талибов во время повстанческого движения, предупредил, что такие действия недопустимы, сообщает Reuters.

«Как вы все знаете, в соответствии с объявленной в Афганистане всеобщей амнистией ни один моджахед не имеет права кому-либо мстить», – сказал он.

Аудиосообщение было опубликовано в Твиттере несколькими пользователями Талибана в Твиттере и широко распространено в социальных сетях. Однако остается неясным, о каких именно инцидентах имел в виду Джейкоб. Поступали сообщения о распрях между различными фракциями талибов, поскольку некоторые из них хотят выбрать умеренный подход, а другие не хотят идти на уступки.

Якуб также отметил, что некоторые боевики Талибана штурмовали правительственные учреждения и сделали селфи.

«Это очень неприятно, потому что все без всякой причины берут сотовые телефоны и фотографируют в важных и важных министерствах», – сказал он. «Это времяпрепровождение и создание снимков и видео не поможет вам ни в этом мире, ни в будущем».

(при участии агентств)