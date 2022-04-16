Крайне правые оппоненты Франции протестуют в преддверии последней недели предвыборной кампании

ПАРИЖ (Рейтер) — Тысячи антиультраправых демонстрантов прошли маршем по всей Франции в субботу, когда противники кандидата в президенты Марин Ле Пен стремились сформировать единый фронт, чтобы помешать ей победить во втором туре выборов против действующего президента Эммануэля Макрона 24 апреля.

Полиция предупредила о возможности несчастных случаев, поскольку протестующие собрались примерно в 30 городах.

Макрон, центрист, выступающий за ЕС, стал президентом в 2017 году, легко победив Ле Пен, когда избиратели сплотились вокруг него во втором туре, чтобы отстранить ее крайне правую партию.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

В этом году первый тур голосования в прошлое воскресенье разыграл ту же битву, но перед Макроном стоит еще более сложная задача.

В центре Парижа тысячи людей собрались, скандируя лозунги против крайне правых и предупреждая о демократических волнениях в случае победы Ле Пен. На одном баннере было написано: «Против крайне правых. За справедливость и равенство, а не Ле Пен в Елисейском дворце», что имело в виду официальную резиденцию президента Франции.

Доминик Собо, глава организации SOS Racism, которая вместе с десятками правозащитных групп, союзов и ассоциаций призвала к протестам: «Если ультраправые будут у власти, мы станем свидетелями массового краха демократических и прогрессивных антирасистских лагерей». в Рейтер.

Люди должны осознать, что, несмотря на их гнев на Эммануэля Макрона и его политику, между кандидатом от либеральных консерваторов и ультраправым кандидатом нет ничего общего.

Макрон, который проведет митинг в Марселе позже в тот же день, чтобы попытаться убедить левых избирателей выбрать его 24 апреля, немного лидирует в опросах общественного мнения.

Но в преддверии первого тура 10 апреля Ле Пен сумела использовать гнев по поводу стоимости жизни и представления о том, что Макрон отстранен от повседневных трудностей. В результате она получила 23,1% голосов по сравнению с 27,85% за Макрона.

Однако на этой неделе она выглядела более встревоженной, поскольку внимание переключилось на ее заявление, а опросы показали, что Макрон увеличивает свое лидерство. Опрос, проведенный IPSOS-Sopra-Steria в пятницу, показал, что президент выиграл второй тур, набрав 56% голосов.

Его поддержали бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд. Сотни знаменитостей и спортивных деятелей также поддержали его, чтобы предотвратить приход Ле Пен к власти.

Глубокие недемократические протесты

Ле Пен, чья позиция считается антииммиграционной и евроскептической, в последние годы стремилась смягчить свой имидж и имидж своей партии «Национальное объединение». Оппоненты, в том числе Макрон, заявили, что ее платформа пронизана ложью и ложными обещаниями — Ле Пен отвергла это обвинение.

Выступая перед журналистами во время предвыборной кампании на юге Франции, Ле Пен назвал запланированные акции протеста недемократическими.

«Истеблишмент обеспокоен», — сказала она. «Люди, протестующие против результатов выборов, совершенно недемократичны. Я говорю всем этим людям, просто идите и голосуйте. Это так просто».

Когда избиратели рассеяны и нерешительны, кандидат, который сможет обойти свой лагерь и убедить избирателей, что другой вариант будет намного хуже, скорее всего, выиграет выборы.

На протяжении десятилетий «Республиканский фронт» избирателей всех мастей, сплачивающихся за основного кандидата, помогал удерживать крайне правых от власти.

Но Макрон, чей жесткий стиль и политика, временами отклонявшаяся вправо, расстраивали многих избирателей, больше не может автоматически рассчитывать на эту поддержку.

Подчеркнув, как был выбран Макрон, для некоторых избирателей это непростое решение, один из баннеров в Париже написал: «Ни Ле Пен, ни Макрон».

Активисты по борьбе с изменением климата из Восстания вымирания ранее были вынуждены закрыть главную площадь и улицу в столице в знак протеста против экологических программ обоих кандидатов.

«Эти выборы не оставляют нам выбора между крайне правым кандидатом с ненавистническими идеями… и кандидатом, который на пять лет отложил решение проблемы окружающей среды и солгал», — 26-летний Лу, учитель истории, присоединившийся к Extinction Rebellion II. Несколько лет назад, Рейтер.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительный отчет Марко Трухильо, редактирование Фрэнсиса Керри, Рассела и Клелии Озил.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.