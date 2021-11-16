Красный бюллетень и правдивая история яиц Клеопатры

Она была молодой Клеопатрой, которая смогла убедить или соблазнить — в зависимости от того, кого она спрашивает — римского консула Юлия Цезаря поддержать ее притязания на трон своего младшего брата / мужа Птолемея XIII. Достойный внимания брат погиб в водах Нила после столкновения с легионами Цезаря. После смерти Цезаря Клеопатра все еще настаивала на том, что их сын Цезарион был истинным сыном римского диктатора и (в конечном итоге) наследником Рима и Египта. И, согласно Гору, даже римский Триумвир и герой войны Марк Антоний поддержали это утверждение, приняв сторону Египта в гражданской войне против своего соперника и племянника Цезаря Октавиана (будущего Августа и первого императора Рима).

После поражения Антония в битве при Акциуме судьба Клеопатры и римского полководца была решена тем, что они решили в конечном итоге умереть от своих рук, а не стать политическими призами за унижение и осквернение на улицах Рима.

Услышав известие о смерти Клеопатры — поскольку она умерла второй, она якобы прижала к груди ядовитое дерево, хотя многие историки предполагают, что этот метод был сфабрикован — Октавия пришла в ярость из-за потери своего живого приза, которое было продемонстрировано в его триумфальной игре. дом. Однако было разрешено похоронить Антония с Клеопатрой в ее гробнице с полными правами, достойными царей Египта. Однако греческий историк Плутарх утверждал, что тело Антония было кремировано в костре, как это было в римском обычае, и что урна была похоронена в руках Клеопатры. Другие источники указывают на то, что, как и Клеопатра, Антоний был забальзамирован в гробнице Клеопатры Великой.

В любом случае гробница пары, которая, как говорят, была возведена в Александрии или недалеко от нее, была потеряна более двух тысячелетий назад. В конце 2000-х известный египтолог доктор Захи Хавасс Гадание на гробницу началось Его команда проводила раскопки к западу от Александрии в давно потерянной гробнице Клеопатры. На этом месте были найдены мумии египетской и греческой знати эпохи Клеопатры, а также монеты с изображением персонажей Клеопатры и Антония. Однако фактическая гробница последнего фараона Египта остается призом, который историки и археологи еще не обнаружили.

Яйца Российской Империи были потеряны

Фактический вид MacGuffin в формате. красное уведомление— которые изображаются как гигантские богато украшенные артефакты, обладающие огромным богатством и могуществом, — не имеют египетского дизайна. Вместо этого эти сокровища выглядят как голливудские варианты знаменитых яиц Империи, или яиц Фаберже, произведенных для русских царей в период с 1885 по 1916 год. Как и правление Клеопатры, эти сокровища возникли из эпохи, которая теперь рассматривается через призму трагизма. Последние дни российской императорской семьи.

Разработанные компанией под руководством известного российского ювелира Петера Карла Фаберже, яйца были украшены пасхальными яйцами из драгоценных металлов, таких как золото, платина или серебро, а также из различных видов драгоценных камней. В общей сложности 50 яиц было произведено за 30 лет, во время правления Александра III и его сына Николая II, последних царей и правителей Романовых, которым большевистские коммунистические силы позволили дожить до совершеннолетия.