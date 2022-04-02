Красный Крест снова направляется в Мариуполь, поскольку Россия переключает внимание на Украину

Украинские силы отвоевывают больше территории вокруг Киева

Российские ракеты попали в южный порт Одессы

Пентагон направит Украине дополнительно 300 миллионов долларов военной помощи.

Россия пригрозила отключить газ из Европы, если она не заплатит рублем

ЗАПОРЕЖЬЕ, Украина (Рейтер) — Конвой Красного Креста, направляющийся в украинский город Мариуполь, в субботу снова попытается эвакуировать мирных жителей из осажденного порта, поскольку российские силы собираются перегруппироваться для нового наступления на юго-востоке.

Окруженный с первых дней пятинедельного российского вторжения, Мариуполь был главной целью Москвы в Донбассе на юго-востоке Украины. Десятки тысяч застряли там, не имея доступа к еде и воде.

В пятницу Международный комитет Красного Креста направил команду, чтобы вывести колонну из 54 украинских автобусов и другой специальной техники из города, но они вернулись, заявив, что условия не позволяют двигаться вперед. Подробнее

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«В субботу они снова попытаются обеспечить безопасный проход гражданских лиц», — говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста. Предыдущая попытка эвакуации Красного Креста в начале марта не удалась, поскольку дорога оказалась небезопасной.

Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах во время войны, что способствовало эвакуации тысяч мирных жителей.

Международный комитет Красного Креста сообщает, что операция «Мариуполь» была одобрена обеими сторонами, но ключевые детали, такие как точное время и пункт назначения конвоя, который будет находиться в Украине, все еще прорабатываются.

В утреннем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска продвигаются в сторону Донбасса и на северо-восток в сторону Харькова, второго по величине города Украины, где предыдущие российские удары нанесли большой ущерб городским районам.

«Надеюсь, что решения ситуации в Мариуполе еще есть», — сказал Зеленский. «Весь мир должен отреагировать на эту гуманитарную катастрофу».

В Чугове, городе Харьковской области, раненые с осколочными и огнестрельными ранениями затопили больницу. Две женщины сидели на соседних кроватях, их конечности были закрыты и закреплены металлическими скобами.

«Весь автобус был расстрелян. Мы были в автобусе с гражданскими лицами. В салоне было около 20 человек, 14 человек выжили. Восемь тел», — сказала Reuters TV женщина, назвавшаяся Юлией.

Алина Чигурец сидела рядом с ней, вспоминая свой крик, когда на автобус напали, и показывала на свои раненые ноги и бедра.

«Стекла начали трястись, — сказал Чигурец. — Потом я увидел что-то вроде дыр. Потом над ними стали летать пули. Порох и дым… Я кричал, и рот был полон».

Переезд из Киева

Президент России Владимир Путин 24 февраля направил войска для так называемой «спецоперации» по разоружению Украины и «изуродованию» ее руководства.

Запад называет это неспровоцированной агрессивной войной, в результате которой погибли тысячи людей, была перемещена четверть населения Украины и которая довела напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами до пика со времен холодной войны.

С целью снижения ядерной напряженности в отношениях с Россией, сообщили агентству Рейтер в ВВС, американские военные отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое изначально предназначалось только для его отсрочки. Подробнее

Но Соединенные Штаты и их европейские союзники направили Украине военную помощь, включая дополнительные 300 миллионов долларов, о которых Пентагон объявил поздно вечером в пятницу. Новая помощь включает ракеты с лазерным наведением и системы защиты от беспилотников.

The New York Times со ссылкой на официального представителя США сообщила, что Вашингтон также будет работать с союзниками над переброской танков советского производства на Украину для укрепления ее обороны в Донбассе. Пентагон отказался от комментариев Reuters, а Белый дом не сразу ответил. Подробнее

Россия заявила на мирных переговорах на этой неделе, что Донбасс, где она поддерживает сепаратистов, воюющих с украинскими войсками с 2014 года, теперь будет в центре ее военных действий. Российские войска оставили после себя разрушенные села и брошенные танки, уходя от Киева. Подробнее

Не сумев захватить один крупный город, Россия назвала вывод войск из-под Киева жестом доброй воли на мирных переговорах. Украина и ее союзники заявляют, что российские войска были вынуждены перегруппироваться после того, как понесли большие потери из-за упорного украинского сопротивления.

Москва заявила, что украинские вертолеты на границе с российским городом Харьковом в пятницу разбомбили склад горючего, вызвав массовый пожар. Украина отрицает свою ответственность за инцидент, первый в своем роде за всю войну.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия укрепит свои западные границы, чтобы «не предполагать нападения». Подробнее

Когда в субботу перед рассветом над Украиной зазвучали сирены, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о российских авиаударах по луганским городам Северодонецк и Рубезный. В этом восточном регионе и в соседнем Донецке пророссийские сепаратисты объявили о признании Москвой сепаратистских республик незадолго до своего вторжения.

Одесские хиты

В пятницу, когда украинские силы отвоевали большую территорию вокруг Киева, официальные лица в черноморском порту Одессы заявили, что средства противовоздушной обороны предотвратили попытку нападения на критически важную инфраструктуру. Reuters не смог сразу проверить аккаунт.

Губернатор Одессы Максим Марченко заявил, что три ракеты попали в жилой район, есть пострадавшие. Он сказал, что ракеты были запущены с ракетного комплекса «Искандер» на полуострове Крым на юге Украины, который Россия аннексировала в 2014 году.

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям. Одесса и Мариуполь расположены на берегу Черного моря и являются главными целями для России отчасти из-за их стратегического расположения.

Столкнувшись с беспрецедентными санкциями, Россия пригрозила прекратить поставки газа в Европу, если покупатели не будут платить в рублях. Европа пообещала объединиться против спроса со стороны России, а Москва заявила, что не прекратит поставки до тех пор, пока в конце апреля не будут произведены новые платежи. Подробнее

Ван Лутонг, генеральный директор по европейским делам министерства иностранных дел Китая, заявил в субботу, что Китай не намеренно обходит санкции против России, хотя Пекин и Москва в последние недели пообещали углубить свои отношения. Подробнее

Посредники из Турции, где проходил последний раунд мирных переговоров с глазу на глаз, и ООН настаивают на прекращении боевых действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил журналистам, что координатор помощи ООН Мартин Гриффитс отправится в воскресенье в Москву, а затем в Киев, поскольку ООН добивается прекращения огня по гуманитарным соображениям.

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Дополнительная отчетность офисов Reuters. Авторы сценария Рами Аюб и Саймон Кэмерон Мур. Под редакцией Дэниела Уоллиса и Уильяма Малларда

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