Краткая информация «Военные преступления Российской Армии на Херсонщине»

22 декабря в 13:30 состоится брифинг на тему: «Военные преступления, совершенные российской армией в Херсонской области».
Организаторы: Медиа Центр Украина — Укринформ.
Спикер: Андрей Кований – исполняющий обязанности начальника отдела связи Главного управления Национальной полиции Херсонской области (онлайн).
Текущие проблемы:
— Военные преступления российской армии в Херсонской области.
Лагеря смерти: что говорят пострадавшие.
— Информация об эксгумации трупов.
— Бомбардировка демилитаризованного Херсона: разрушения, последствия, жертвы.
Полиция работает в этих сложных условиях.
Формат мероприятия Offline (зал 1) + Online — встраивание.
Журналисты смогут задавать вопросы офлайн (зал 1) и в чат-трансляции на YouTube.
Журналисты обязаны прибыть за полчаса до мероприятия.
Представители СМИ будут аккредитованы до начала мероприятия в агентстве.
Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале Укринформа: https://www.youtube.com/c/УкринформТВ
Укринформ адрес: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 8/16.
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