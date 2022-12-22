Краткая информация «Военные преступления Российской Армии на Херсонщине»

22 декабря в 13:30 состоится брифинг на тему: «Военные преступления, совершенные российской армией в Херсонской области».

Организаторы: Медиа Центр Украина — Укринформ.

Спикер: Андрей Кований – исполняющий обязанности начальника отдела связи Главного управления Национальной полиции Херсонской области (онлайн).

Текущие проблемы:

— Военные преступления российской армии в Херсонской области.

Лагеря смерти: что говорят пострадавшие.

— Информация об эксгумации трупов.

— Бомбардировка демилитаризованного Херсона: разрушения, последствия, жертвы.

Полиция работает в этих сложных условиях.

Формат мероприятия Offline (зал 1) + Online — встраивание.

Журналисты смогут задавать вопросы офлайн (зал 1) и в чат-трансляции на YouTube.

Журналисты обязаны прибыть за полчаса до мероприятия.

Представители СМИ будут аккредитованы до начала мероприятия в агентстве.

Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале Укринформа: https://www.youtube.com/c/УкринформТВ

Укринформ адрес: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 8/16.

Использование любого материала с официального YouTube-канала Укринформа возможно только при условии соблюдения авторских прав, созданных каналом. При просмотре клипа во время прямого эфира обязательно сослаться на автора — Укринформ — показать его имя на экране и произнести его вслух.