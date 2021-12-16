Краткий отчет: каждая игра, представленная на World Indie Music Show в Японии — декабрь 2021 г.

участие в Nintendo Live работа

Когда Nintendo проводит специальную презентацию, они обычно проводят одну для Японии, а другую — для фанатов с Запада. Недавнее шоу Indie World не стало исключением — Nintendo загрузила совершенно другое видео у себя на родине.

Если вы не поймаете это напрямую, не беспокойтесь, потому что мы собрали все объявления по порядку, прямо здесь, на одной странице. Вы также можете посмотреть видео выше, чтобы увидеть каждую игру в действии. Хотя многие игры на шоу уже были выпущены здесь, на Западе, были также анонсы некоторых эксклюзивов.

Одуванчик: красочная история

участие в Nintendo Live работа

кольцо героя

участие в Nintendo Live работа

эвакуация

участие в Nintendo Live работа

Яркий рыцарь

участие в Nintendo Live работа

Через Business Wire

В Vivid Knight, Вечеринка в жанре рогаликОна воссоединяется с рыцарями, которых Черная Ведьма превратила в драгоценные камни. Каждый камень рыцаря обладает уникальной силой, которую вы можете комбинировать, когда отправляетесь в бой. За простыми элементами управления и необычным внешним видом игры скрываются очень стратегические игровые возможности, которые многие игроки описывают как Совершенно новый тип и в качестве глубокое погружение.

Теперь он доступен в Японии и Корее, а запуск в Европе, Северной Америке и Австралии состоится в январе 2022 года.

Тимели

участие в Nintendo Live работа

Каждая секунда на счету Тимели, скрытая приключенческая головоломка, которая позволяет вам управлять временем, как медиаплеером. Визуализируйте будущие события, чтобы спланировать свою стратегию побега из прошлого, проникните в своих прошлых врагов и найдите время в этом товарищеском путешествии с участием таинственного кота и маленькой девочки с когнитивными способностями. Управляйте девушкой и кошкой одновременно, рассчитывая их движения и действия, чтобы они дополняли друг друга, избегали обнаружения, отвлекали врагов и, в конечном итоге, сбегали из мира, в котором они оказались в ловушке.

DEEEER Simulator: среднесуточная дичь на оленей

участие в Nintendo Live работа

DEEEER Simulator — игра, в которой вы играете обычным повседневным оленем. Используйте свою шею, свои колющие рога и всех оленей в его арсенале, чтобы прорваться через город. Развлекайтесь и играйте с другими животными или разрушайте город, пока ничего не останется в «Slow Life City Destruction Game». Достаточно своей грубости, и вам придется столкнуться с очень жестокой полицией животных. Овцы кунг-фу, медведи, которые превращаются в полицейские машины, кролики со смехотворно развитыми ушами … все они пытаются вас заполучить! Живите своей жизнью оленя в городе и раскройте свой истинный потенциал!

И не забудьте раскрыть темную тайну города …

Пионер

участие в Nintendo Live работа

механическая пленка

участие в Nintendo Live работа

FILMECHANISM, игровая платформа для записи и восстановления, разработанная Chemical Pudding и опубликованная Phoenixx, изменяет законы времени и пространства для решения более 200 головоломок сегодня на Nintendo Switch и Steam для ПК после неожиданного релиза сегодня во время Nintendo Indie в Японии. Мировая выставка. Управляйте миром и меняйте его, как Rec, человеческую камеру после потери золотого мембранного футляра. Запишите расположение блоков, дверей и ловушек, а затем восстановите их, чтобы превратить то, что когда-то было препятствием, в пути для целевого флага. Проверьте свои навыки решения головоломок и платформеров на более чем 200 уровнях в шести мирах, все на ограниченной палитре пиксельной графики, вдохновленной Game Boy Color.

Кино Доступно в Steam и eShop Nintendo Switch по цене 19,99 долл. США / 16,79 евро, со скидкой 15% с сегодняшнего дня до 4 января 2022 года на Nintendo Switch в Северной и Южной Америке, 5 января в Steam и 6 января в eShop for Switch в Европе.

Dungeon Munchies

участие в Nintendo Live работа

Королевская Академия Аннабоку

участие в Nintendo Live работа

через Гемацу

Королевская академия Аннабуку Он использует пошаговую боевую систему и короткие сценарии, что упрощает получение удовольствия от игры. Академию Аннабуку посещают более 100 уникальных студентов, которые бросят вызов тайнам подземного мира. Она описала игру как приключение для молодых мужчин и женщин, обремененных будущим человечества.

Нет игры: неправильное измерение

участие в Nintendo Live работа

Давайте играть! Хрю. Игры

участие в Nintendo Live работа

убийство

участие в Nintendo Live работа

Чтобы увидеть локальную медийную рекламу, прочитайте следующую статью:

Что вы думаете о последнем независимом мировом шоу в Японии по сравнению с тем, что мы проводили здесь, на Западе? вОчистите комментарий ниже.