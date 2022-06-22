Краткий отчет: обзоры Fire Emblem Warriors: три надежды

Это невероятно напряженная неделя для Switch с выпуском таких игр, как осенние мужчиныИ Герои ролика И Соник Истоки. Помимо всех этих игр, мы также получили звание первой партии Воины Эмблемы Огня: Три Надежды.

Это еще одна удивительная игра Musou от команды Omega Force, в которой вы (игрок) управляете совершенно новым персонажем Шезом, когда они готовятся сразиться с главным героем Three Houses Byleth. Отсюда вы объединяетесь с Эдельгардом, Дмитрием и Клодом, и вас приглашают отправиться в совершенно новое приключение.

В нашем собственном обзоре мы отметили, что игра во многих отношениях улучшилась по сравнению со своим предшественником 2017 года, а также показала хорошую производительность и насыщенную действиями кампанию, что дало ей девять звезд из десяти.

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Вот краткое изложение того, что другие СМИ уже говорили об игре. ИгрыРадар + (В основном) Мне это нравится, и я даю ему 3,5 из 5:

«Fire Emblem Warriors: Three Hopes использует отличную гибридную боевую систему, но при этом почти не замедляет своих симпатичных персонажей».

Вукс.нет Он похвалил игру за безупречное сочетание игрового процесса и стратегии, поставив ей 4,5 балла из 5:

«Fire Emblem Warriors: Three Hopes может быть лучшей игрой серии Warriors. Это абсолютно безупречное сочетание динамичного геймплея, основанного на рубящих ударах, с методичной и продуманной стратегией, с возвращающимся актерским составом, столь же ярким, как всегда. большой, как он, это не удивительно. Удивительно, но многие персонажи чувствуют себя одинаково в бою, но легко оглянуться на то, насколько удивительны все остальные аспекты».

Инсайдер Nintendo Она поставила игре 9 баллов из 10, отметив, что это «исключительная особенность» среди нескольких игр Warriors на Switch:

Fire Emblem Warriors: Three Hopes смело бросается в бой, демонстрируя тактическое мастерство и не менее героические действия.Это исключительная особенность среди многих игр Warriors на Nintendo Switch и, возможно, лучшее на данный момент украшение для портативной домашней консоли, наполненное армиями. бойню, честное повествование и многое другое. Достаточно контента, чтобы занять вас на месяцы подряд, будь то дома или в пути».

Comicbook.com Он сказал, что он «ближе к совершенству, чем он имеет право», оценивая 4,5 из 5:

«Воины Эмблемы Огня: Три Надежды У него достаточно ДНК, чтобы эта привилегия его удовлетворила. И в некотором смысле перемещение по полю битвы с разблокировкой таких способностей, как «Убийство» или «Носферату», больше соответствует хаотичным, раздираемым войной полям сражений Фодлана, чем раньше».

И разрушительный Также впечатлен последней записью от Warriors, получившей 9 из 10 баллов:

«Пока суть воины Геймплей, вероятно, не покорит людей, которые уже пытались в него вникнуть, таких как вы. кому это нравится Должно быть очень весело с три надежды. «

Попробуете ли вы эту игру сами, когда она выйдет на Nintendo Switch в конце этой недели? Расскажите нам ниже.

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