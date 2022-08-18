Краткий отчет о новостях науки: электронная рука может быть дополнена новыми жестами в любое время и в любом месте; Неисправность батареи скафандра вынуждает досрочно прекратить выход России в открытый космос и многое другое

Ниже приводится сводка текущих научных новостей.

Электронная рука может быть дополнена новыми жестами в любое время и в любом месте.

Отношения австралийской пловчихи Джессики Смит с протезами были бурными после несчастного случая в детстве, но ее убеждениям бросает вызов британская электронная рука, которую можно дистанционно обновлять в любой точке мира. Паралимпия, Афины, 2004 год, родился без левой руки.

Из-за неисправности батареи скафандра выход России в открытый космос был преждевременно прекращен

Российский выход в открытый космос за пределы Международной космической станции завершился в среду на несколько часов раньше, чем было запланировано, после того, как астронавт обнаружил проблему с электричеством в своем скафандре, заявили представители США и России. Олег Артемьев провел почти два часа в шестичасовом выходе в открытый космос, когда уровень напряжения в батарее его скафандра начал неожиданно падать, из-за чего московские авиадиспетчеры неоднократно приказывали космонавту немедленно вернуться в шлюз космической станции.

Гигантская американская лунная ракета НАСА впервые отправляется на запуск

Гигантская лунная ракета NASA Space Launch System, увенчанная капсулой астронавта без экипажа, начала свой многочасовой путь к стартовой площадке во вторник вечером в преддверии первого испытательного полета в этом месяце. 322-футовая (98-метровая) ракета должна начать свой первый полет в космос — без участия человека — 29 августа. Это будет решающий и долго откладывавшийся парад на Луну для программы NASA Artemis. , многомиллиардные усилия Соединенных Штатов по возвращению людей на поверхность Луны в качестве упражнения в будущих миссиях на Марс.

Redwire запускает свою первую коммерческую теплицу в 2023 году

Корпорация Redwire заявила во вторник, что весной следующего года запустит в космос свою первую коммерческую теплицу, чтобы активизировать исследования в области выращивания сельскохозяйственных культур вне земли и поддержать исследовательские миссии. Дэйв Рид, директор проекта Redwire по созданию теплиц, сказал, что проект компании, занимающейся космической инфраструктурой, поможет получить важную информацию для миссий NASA Artemis и не только.

(По материалам агентств.)