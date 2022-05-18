Краткий отчет о спортивных новостях: японский футбол «выразил» свою готовность принять у себя Кубок Азии 2023 года; Украинский боксер Владимир Кличко призвал МОК дисквалифицировать российских и других спортсменов.

Ниже приводится сводка текущих спортивных новостных лент.

Японский футбол «заговорил» о проведении Кубка Азии-2023

Президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Ташима сообщил Nikkan Sports, что с Японской футбольной ассоциацией неофициально связались по поводу возможности замены Китая в качестве принимающей стороны Кубка Азии в следующем году.

В прошлую субботу Азиатская конфедерация футбола объявила о выходе Китая из страны-участницы континентального чемпионата с участием 24 команд, сославшись на состояние нового вируса Короны в стране.

Украинский боксер Владимир Кличко призвал Международный олимпийский комитет дисквалифицировать российских спортсменов.

Бывший украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал Международный олимпийский комитет (МОК) запретить участие российских спортсменов после вторжения России на его родину. Руководящие органы мирового спорта приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов с момента начала вторжения в феврале, а Международный олимпийский комитет рекомендовал спортсменам не участвовать в международных соревнованиях и не выступать под нейтральным флагом.

Его сверстники почувствовали отсутствие Гольфа Микельсона в чемпионате PGA.

Тайгер Вудс и Рори Макилрой могут не согласиться с комментариями Фила Микельсона, сделанными до того, как он перестал заниматься спортом, но оба заявили во вторник, что скучают по тому, что на этой неделе их не было на корте, чтобы защитить титул чемпиона PGA.

Микельсон, ставший старейшим чемпионом мира по гольфу на чемпионате PGA в прошлом году, когда он выиграл незадолго до того, как ему исполнился 51 год, покинул игру в феврале из-за реакции на комментарии, сделанные им о поддерживаемой Саудовской Аравией лиге гольфа.

Популярный пловец Симпсон победил Чалмерса на соревнованиях в Австралии

Австралийский поп-певец, ставший пловцом Коди Симпсон находится на пути к своему дебюту на чемпионате мира после того, как обошел олимпийского чемпиона Кайла Чалмерса на национальных соревнованиях в Аделаиде в среду. 25-летний Симпсон выиграл 100 метров баттерфляем с личным рекордом 51,79 секунды и вышел в финал позже в среду, уступив действующему чемпиону Мэтту Темплу (51,64).

Вудс, сильнейший игрок в гольф, говорит, что может выиграть чемпионат PGA.

Возвращение Тайгера Вудса продолжается после того, как он чуть не потерял ногу в автокатастрофе на чемпионате PGA на этой неделе, и 46-летний игрок считает, что сможет поднять Кубок Ванамакера в пятый раз. Очень немногие спортсмены, особенно те, кто восстанавливается после опасных для карьеры травм, могут уйти с такой смелостью, но Вудс, как он снова и снова доказывал, не обычный спортсмен.

Теннис Гаске испортил возвращение Медведева в Женеву

Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл со счетом 6-2 7-6 (5) французу Ришару Гаске на Открытом чемпионате Женевы во вторник после возвращения в тур ATP после шестинедельного восстановления после операции по удалению грыжи. Россиянин Медведев, чемпион US Open, отсутствовал на корте после операции после четвертьфинала Miami Open.

Мехиа, бейсболист из Милуоки, дисквалифицирован на 80 дней.

Команда JC Mejia из Milwaukee Brewers заявила, что получила 80-дневную дисквалификацию после положительного результата теста на вещество, повышающее производительность, сообщила во вторник Высшая лига бейсбола (MLB). В офисе комиссара заявили, что он будет немедленно отстранен от работы без фактической оплаты за положительные тесты на станозолол, синтетический стероид.

Сильвер говорит, что вернуть Гринер домой — «приоритет номер один в НБА»

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что возвращение игрока НБА Бритни Гренье домой было «первоочередной задачей» после того, как на прошлой неделе российский суд продлил срок ее предварительного заключения. 31-летнего олимпийского чемпиона дважды арестовывали в московском аэропорту Шереметьево в феврале по подозрению в хранении патронов для курильниц, наполненных каннабисом.

Клопп говорит, что «Ливерпуль» выиграл футбольный титул «не возможность, а возможность»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что «маловероятно, но вероятно», что его команда сможет обыграть «Манчестер Сити» и завоевать титул чемпиона Премьер-лиги в финальном раунде матчей в воскресенье. Во вторник команда Клоппа обыграла «Саутгемптон» со счетом 2:1 и отстала от «Сити» на одно очко, а обеим командам осталось по одной игре.

Golf Masters Schaeffler как никогда голоден в чемпионате PGA

Чемпион Masters Скотти Шеффлер заявил во вторник, что, несмотря на то, что он придумал формулу победы, которая привела к одной из лучших гонок за последнее время, он остается таким же голодным, как и всегда, в чемпионате PGA на этой неделе. Если не считать большего количества просьб о его автографах и людей, выкрикивающих его имя, жизнь в основном осталась прежней, сказал номер один в мире Шеффлер, ассоциированный кандидат в чемпионате PGA на этой неделе в загородном клубе Southern Hills.

(По материалам агентств.)