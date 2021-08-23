Краткий отчет о чемпионате мира: Канада, США и Чехия по-прежнему идеальны

Канада доминирует над Россией



Канада улучшила счет до 2: 0 на чемпионате мира после победы над Россией в воскресенье со счетом 5: 1.

Однако сюжет игры – это игра вратаря сборной России Надежды Морозовой. Нападающий российского телеканала делал все, что в ее силах, чтобы сохранить свою команду в игре. Она сделала 17 сейвов только в первом периоде и отыграла более 30 бросков, прежде чем была снята после гола 3: 0, но Морозова уверенно лидировала против решительной канадской команды, которая явно доминировала на линии поля зрения.

К несчастью для россиян, этого было недостаточно. Сара Филлер забила гол за 27:29, а Элла Шелтон забила две минуты спустя, изгнав власть России. Ирен Амброуз забила в ворота Анны Проговой 33:48, завершив матч Морозовой. Россия надеялась, что смена вратарей изменит темп команды.

Но, учитывая превосходство Канады над ROC 62-7, этого не произошло. Мелоди Дуст и Ребекка Джонстон помогли Канаде увеличить лидерство, при этом Россия забила всего три гола в третьем. Но с оставшейся секундой в матче Ольга Сосина забила, чтобы завершить закрытие Анн-Рене Деспиенс, чтобы закончить матч – даже если на тот момент это ничего не значило.

США заблокировали Финляндию в финальном матче-реванше 2019 года

Игра 2019 года была не такой близкой, как была, поскольку в воскресенье вечером Соединенные Штаты приблизились к Финляндии со счетом 3: 0.

Несколько пенальти с обоих концов замедлили первую половину первого периода, но в конце концов США все выяснят. В 14:31 Грейс Зумвинкле открыла счет после того, как обнаружила незакрепленный диск справа от финского вратаря Меери Райсанен и сделала счет 1: 0 – единственный гол в первом фрейме.

После 36-минутной отметки Келли Банник сделала счет 2: 0. Банек случайно отразил удар Дженсея Данна мимо Резанина и удвоил преимущество после того, как финны начали спокойный период без каких-либо реальных возможностей для гола. Американцы были увенчаны голом Хилари Найт, которая забила 3: 0, и продолжила равняться с Ками Гранато по наибольшему количеству голов в истории турнира – 45 голов. улучшить свой рекорд до 2-0.

Чехи сохраняют безупречный результат, победив Венгрию со счетом 4: 2

Несмотря на свои первые два гола в истории команды высшего дивизиона, Венгрия снова проиграла в воскресенье после поражения от Чехии со счетом 4: 2.

Чешская команда улучшила счет 2: 0 после легкой победы над Данией 6: 1, открыв турнир в пятницу. Венгрия по-прежнему без победы.

Тереза ​​Радова открыла счет – 3:42, Даниэла Пезова добавила второй через три минуты. Вендола Прибылова забила со счетом 3: 0, 23:18, а Дениса Кризова завершила попытки чехов забивать уже через минуту, из-за чего матч казался далеким.

Но венгры набрались сил и снова оказали давление на чехов. Рика Даббаси забила первый гол своей команды на высшем уровне незадолго до конца второго тайма, чтобы подбодрить скамейку запасных, прежде чем капитан Фанни Гаспарис сократил разницу до двух. Венграм, которые не смогли ничего сделать, чтобы завершить попытку камбэка, этого было недостаточно.

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три звезды

1 – Дениса Кризова (Чехия): Для Кризовой это была просто еще одна отличная ночь, но этого и следовало ожидать.

2. Фанни Гаспарикс, Ф (Венгрия): Она помогла создать гол Дабаши, и Афины забили собственный гол. Этого было мало, это был исторический день для венгров.

3 – Надежда Морозова, Ж. (Китайская Республика): Ее игра в первом тайме спасла Россию от полного конфуза … хотя в итоге команде не помогла.