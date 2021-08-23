sport

Краткий отчет о чемпионате мира: Канада, США и Чехия по-прежнему идеальны

23 августа, 2021
Boleslava Sokolova

Канада доминирует над Россией

Канада улучшила счет до 2: 0 на чемпионате мира после победы над Россией в воскресенье со счетом 5: 1.

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