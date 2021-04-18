Краткий путеводитель по российским космическим фильмам | The Daily Planet

Россияне гордятся своей космической историей. Каждый месяц в Москве и Санкт-Петербурге проходят юбилеи, прошедшие парады и праздники, на которых ветераны готовы поговорить о дневнике, выставке или другой «последней» книге по истории. Одной из составляющих этой растущей ностальгической индустрии является растущее количество кинофильмов, основанных на космической программе штата. В советское время существовала давняя и выдающаяся традиция наводящих на размышления (а иногда и умопомрачительных) научно-фантастических фильмов о космическом пространстве. Корни этой родословной уходят в классическое немое кино. АЭЛИТА (1924) режиссера Якова Протазанова о пролетарской революции, происходящей на Марсе. Среди более поздних известных фильмов – трогательная и задумчивая классика Андрея Тарковского. Солярис (1972) и Скай Пикенс (1959), также известный как Битва за солнцем, Фильм, как говорят, оказал влияние на западных режиссеров, таких как Фрэнсис Форд Коппола и Стэнли Кубрик.

В эпоху после холодной войны, и особенно в последнее десятилетие или около того, российская киноиндустрия предпочла другой вид кинопроизводства на космическую тематику – документальные драмы в стиле известных американских фильмов, таких как Правильные типы (1983) и Аполлон-13 (1995). Эти новые фильмы представляют собой полу-художественные рассказы о важных моментах в истории советского космоса, и, как и их американские аналоги, они торгуют ностальгией по полукруглым дням космической гонки. Некоторые из них имеют очень высокие производственные показатели, аналогичные высокобюджетным релизам в США, например первый человек (2018). И у них одна и та же тема: победа над невзгодами.

Неудивительно, что первый крупный космический фильм постсоветской эпохи был про легендарного советского конструктора ракет Сергея Королёва. Сделано известным российским режиссером Юрием Кара. Королев (2007) охватывает раннюю жизнь дизайнера с особым акцентом на его аресте и заключении в сталинском ГУЛАГе в конце 1930-х годов. Как и следовало ожидать от фильма, благословленного дочерью Королева Натальей Сергеевной, это скорее биография святых, чем критический кадр. Но эстетика сильно вписывается в стиль драматического реализма с графическими и часто жестокими портретами жизни Королева в ГУЛАГе.

Актерская игра, особенно большая группа, громкая, и сцена захватывает дух – сцены выхода Королева пешком из ГУЛАГа потрясающие. Но на 130-минутный фильм влияет предсказуемость и настоящее. Мы узнаем немного об истинных мотивах Королева помимо заучивания наизусть: «В космос надо вторгнуться!». В изображении неординарного человека, обладающего сложной и очень противоречивой личностью, почти нет нюансов. Кара выпустила продолжение под названием Президент (2015) охватывает годы работы Королева в должности главного конструктора – период, когда он руководил успехами спутника и новаторскими космическими полетами Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Но этот фильм, явно сделанный с меньшим бюджетом, выходит хуже, он больше похож на специальный выпуск, посвященный телевидению, чем на кинотеатральный.

Биография Гагарина 2013, Первый в космосе, не лучше. Режиссер Павел Баркоменко, фильм рассказывает о первом историческом путешествии космонавта с воспоминаниями о его детстве и ранней жизни, но страдает от сложных спецэффектов и странного вывода: фильм заканчивается внезапно, когда Гагарин возвращается на Землю. Режиссер нагнетает напряжение между Гагариным и его помощником Германом Титовым, но даже эта небольшая драма не может рассказать нам ничего ценного о Гагарине как человеке, кроме какого-то внешнего героизма, смирения и патриотизма.

Для гораздо лучших фильмов, основанных на истории советского космоса, я рекомендую две недавние работы, Юрия Быкова и Дмитрия Кисилова. Омар Альроввад (Также известен как Космическая прогулка) И Клим Шебенко Салют 7Оба были выпущены в 2017 году. В обоих используются дорогие спецэффекты и драматическое напряжение, чтобы снять два самых опасных эпизода в истории советского космоса – первый выход Леонова в открытый космос в 1965 году и опасное спасение космической станции Салют-7, заброшенной на двадцать лет позже. . Сам Леонов консультировал Омар АльроввадИ его вмешательство гарантирует определенную историческую достоверность, даже если рассказ будет приукрашенным. Недавно рассекреченные документы полета «Восхода-2» показывают, что некоторые рассказы Леонова о миссии, такие как трудности с возвращением на свой космический корабль из шлюза, были преувеличены. Несмотря на эти открытия, нет никаких сомнений в том, что миссия «Восход-2» была одной из самых опасных миссий в ранней истории освоения космоса. Вторая половина грызения ногтей Омар Альроввад Заставляет задуматься, как команда снова ожила.

Я тоже не рекомендую Омар Альроввад или же Салют 7 Строгое следование историческим фактам, но последний фильм прекрасно передает величие, опасности и ужас космических путешествий. Спасение Салюта-7, хотя и мало известное на Западе, однозначно достойно обработки кинофильмов. После серии успешных длительных миссий советские наблюдатели вообще потеряли связь со станцией в начале 1985 года. Они отправили двух самых опытных космонавтов Корпуса, Владимира Дзанибекова и Виктора Савиника, чтобы спасти и восстановить станцию. Как видно из фильма, это было нелегко и не безопасно. Зрителей следует предупредить, что многие аспекты миссии являются вымышленными, включая имена самих астронавтов и глупый сюжет с участием космического челнока НАСА. Но в передаче общего ощущения космической программы позднесоветской эпохи этот фильм отлично справляется. Мы видим советский космический аппарат так, как редко видим на целлулоиде, и, что самое главное, мы видим в космонавтах безупречных людей. Фильм напоминает новаторский фильм Альфонсо Куаррона. сила тяжести (2013) в том, что это увеличивает доверие к рассказу трогательной истории. А направление и действие настолько хороши, что вам могут простить ужасные отклонения от истины.

Эта недавняя документальная драма – лишь часть более широкой волны российских фильмов о космических путешествиях. Как отметила Наталья Магсова, профессор культурологии и религиоведения Люблянского университета, это увлечение Вселенной в последние 20 лет, по-видимому, связано с «возобновлением политического интереса к достижениям советской эпохи и ее нации». ” – Создание мифов, увеличение ресурсов для производства фильмов …[and an] Обновление маркетинговой и торговой стратегии Роскосмоса ». Некоторые из этих фильмов похожи на Бумажный солдатик (2008) и Мечта о космосе (2005), он имеет тенденцию привлекать аудиторию.

Безусловно, самая острая и убедительная из них – ирония. Первый на Луне (2005), который представляет собой современный взгляд на давно забытую (и полностью фальшивую) программу, инициированную Иосифом Сталиным для отправки астронавтов на Луну в 1930-х годах. Режиссер Алексей Федорченко стремился воссоздать ощущение настоящего документального фильма, дополненного трезвым повествованием и восстановленными фрагментами 1930-х годов.

Умнее и острее всего, что производят на Западе, Первый на Луне Он служит критикой не только сталинской культуры, но и множества действительно советских документальных фильмов-спутников, в которых много говорится о социалистическом героизме и победе. Оставив открытой “тайну” того, что случилось с лунной программой Сталина, он переворачивает обычные нормы научной фантастики, прося нас не воображать альтернативное будущее, а альтернативное прошлое. В постсоветской России, где часто преобладает советская ностальгия, такие альтернативные свидания сильно играют против тех разочарованных и циничных россиян, чей оптимистический взгляд на будущее может показаться наивным. Такую работу невозможно представить во время полета Гагарина 60 лет назад, когда советская космическая программа была полна надежд.