Краткое руководство по новым лунным посадочным модулям и вездеходам

Поскольку НАСА готовится вернуть людей на Луну в рамках своей долгожданной программы Artemis, оно предпринимает важные шаги для поощрения разработки коммерческих спускаемых аппаратов.

Это все чисто автоматические миссии на Луну. У НАСА есть контракт со SpaceX на систему посадки человека (HLS) для доставки астронавтов на поверхность Луны. По инициативе Blue Origin, Конгресса и других космическое агентство США объявило, что сделает это. сбор предложений Для второй концепции HLS.

Заявление на первую работу: КЛПС. Программа NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) финансирует 14 отдельных концепций посадки от Astrobotic, Deep Space Systems, Draper Labs, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Moon Express, OrbitBeyond и Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra. Nevada Space Systems, SpaceX и наноспутник Tyvak.

Американские компании, которые отправляют на Луну посадочные аппараты и вездеходы, не получают CLPS. Астролябия Вентури, например, тайно появилась с концепцией лунного модуля, драпироватьРанее в этом году.

Россия

Роскосмос, российское космическое агентство, запланировал еще несколько посадочных миссий на Луну в ближайшие несколько лет. Однако после российского вторжения в Украину большинство миссий было заморожено или иным образом затронуто международными санкциями и временным давлением Европейского космического агентства (ЕКА) на совместные космические полеты.

Следующим российским лунным посадочным модулем является миссия «Луна-25», запуск которой запланирован на сентябрь, и он приземлится на южном полюсе Луны для изучения лунного реголита (рыхлые горные породы, покрывающие поверхность Луны). Изначально предполагалось, что зонд будет оснащен навигационной камерой европейского производства. После того, как Европейское космическое агентство отказалось от участия в миссии, Роскосмос решил построить свой собственный инструмент. Судьба последующих российских десантных миссий «Луна-26» и «Луна-27» все еще висит на волоске.