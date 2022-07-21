Краткое руководство по новым лунным посадочным модулям и вездеходам

Поскольку НАСА готовится вернуть людей на Луну в рамках своей долгожданной программы Artemis, оно предпринимает важные шаги для поощрения разработки коммерческих спускаемых аппаратов.
Заявление на первую работу: КЛПС. Программа NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) финансирует 14 отдельных концепций посадки от Astrobotic, Deep Space Systems, Draper Labs, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Moon Express, OrbitBeyond и Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra. Nevada Space Systems, SpaceX и наноспутник Tyvak.
Сначала в таблице запуска:
- Астробот: Если все пойдет по графику, лунный посадочный модуль Peregrine от Astrobotic станет первым коммерческим посадочным аппаратом, совершившим посадку на Луну или на любое другое планетарное тело, если уж на то пошло. Позже в этом году планируется доставить 11 полезных грузов в лунный кратер Лакос-Мортис. Astrobots также разрабатывает более крупный посадочный модуль Griffin, который доставит на Луну зонд Viper, разработанный Исследовательским центром Эймса НАСА. (НАСА объявило в понедельник, что отложило на год до 2024 года, чтобы дать больше времени для наземных испытаний Гриффина.)
- Интуитивно понятные машины: Посадочная концепция компании Nova-C представляет собой цилиндрическую капсулу на шести опорах, способную доставить на лунную поверхность 100 кг полезного груза. Зонд планируется запустить на борту космического корабля Falcon 9 в конце этого года и доставить пять полезных грузов к Oceanus Procellarum, темному пятну на поверхности Луны.
- Светляк: Посадочный модуль под названием Blue Ghost должен дебютировать в 2023 году. Он доставит 10 полезных грузов к Mare Crisium, бассейну, расположенному на ближней стороне Луны. Ожидается, что Firefly будет приземляться на луну Blue Ghost ежегодно после своей первой посадки.
- Мастен космические системы: Посадочный модуль XL-1 из Мастена направится к южному полюсу Луны в 2023 году. Он будет загружен восемью полезными нагрузками, включая MoonRanger, легкий корабль, который продемонстрирует технологии связи и картографирования.
Это все чисто автоматические миссии на Луну. У НАСА есть контракт со SpaceX на систему посадки человека (HLS) для доставки астронавтов на поверхность Луны. По инициативе Blue Origin, Конгресса и других космическое агентство США объявило, что сделает это. сбор предложений Для второй концепции HLS.
Американские компании, которые отправляют на Луну посадочные аппараты и вездеходы, не получают CLPS. Астролябия Вентури, например, тайно появилась с концепцией лунного модуля, драпироватьРанее в этом году.
Россия
Роскосмос, российское космическое агентство, запланировал еще несколько посадочных миссий на Луну в ближайшие несколько лет. Однако после российского вторжения в Украину большинство миссий было заморожено или иным образом затронуто международными санкциями и временным давлением Европейского космического агентства (ЕКА) на совместные космические полеты.
Следующим российским лунным посадочным модулем является миссия «Луна-25», запуск которой запланирован на сентябрь, и он приземлится на южном полюсе Луны для изучения лунного реголита (рыхлые горные породы, покрывающие поверхность Луны). Изначально предполагалось, что зонд будет оснащен навигационной камерой европейского производства. После того, как Европейское космическое агентство отказалось от участия в миссии, Роскосмос решил построить свой собственный инструмент. Судьба последующих российских десантных миссий «Луна-26» и «Луна-27» все еще висит на волоске.
Индия
Индийская организация космических исследований (ISRO) надеялась отправить свой первый луноход на поверхность Луны в августе, но теперь вполне вероятно, что он приземлится в 2023 году. Миссия Chandrayaan-3 предназначена для размещения посадочного модуля на южном полюсе Луны. После того, как полезный груз марсохода «Чандраян-2» упал на поверхность Луны в 2019 году, ISRO хочет убедиться, что он больше никогда не выйдет из строя.
Япония
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заключило отдельное партнерство с Toyota и Nissan для создания лунных транспортных средств в ближайшие несколько лет. Lunar Cruiser, прототип Toyota, призван помочь людям комфортно жить на Луне к 2040 году. Проект Nissan, представленный в декабре, использует технологию полного привода и электромобилей компании для лунных приложений.
японская частная компания, ispaceОн также строит собственный лунный модуль и луноход. Компания надеется запустить свой первый посадочный модуль в этом году, а первый посадочный модуль/марсоход — в 2024 году. После этого у компании есть амбициозные планы по увеличению темпов высадки на Луну.
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