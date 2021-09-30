Кратос Актер Кристофер Джадж сказал, что God Of War Рагнарок отложил фильм “Из-за меня”

Кристофер Джадж, актер, известный поклонникам PlayStation как бог войн Кратос утверждает, что несет ответственность за отсрочку предстоящего сиквела, Бог войны Рагнарок.

В трогательной серии твитов актер рассказывает, что он страдал от периода плохого здоровья, что повлияло на его способность работать над проектом. Джадж говорит, что «в августе 2019 года я не мог ходить. Мне пришлось сделать операцию на спине, замену бедра и операцию на колене». Судя по всему, студия в Санта-Монике была в очень хорошей форме и ждала, пока он выздоровеет, прежде чем приступить к работе по захвату перформанса.

💯 По моим ощущениям прямо сейчас. Мне нужно быть откровенным. С этим никто не согласился. Мои любимые фанаты, Рагнарок опаздывает из-за меня. В августе 2019 года я не могла ходить. Пришлось сделать операцию на спине, замену бедра и операцию на колене. Меня тоже ждали на реабилитацию …

учетная запись…– Кристофер Джадж (@iamchrisjudge) 30 сентября 2021 г.

«Никаких угроз, нет» Как вы думаете, кто вы такие? Ничего кроме любви и поддержки [Santa Monica Studio] Он ничего не сказал о задержке и ее причинах », – продолжает судья:

Никаких угроз, никакого «кем ты себя возомнил?» Ничего, кроме любви и поддержки. А также Встраивать твит Он не сказал ни слова о задержке и ее причинах. Студии бездельничают, но эта компания сверху донизу должна вселять в нас надежду. То, что они сделали с командой, гораздо больше …– Кристофер Джадж (@iamchrisjudge) 30 сентября 2021 г.

Очевидно, очень жаль, что актер прошел через все это, и мы искренне надеемся, что он полностью выздоровел. Мы рады услышать, что команда разработчиков дала Джаджу время, необходимое для восстановления, даже если это означало задержку производства.

Конечно, актера не следует винить в опоздании Рагнарока; Мы уверены, что к выходу игры в 2022 году привело множество различных факторов. Естественно, фанаты очень хорошо отреагировали на это, и это приятно видеть.

Значит, хорошее повсюду. Будьте превосходны друг с другом в разделе комментариев ниже.