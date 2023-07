Креативный директор Beyond Good & Evil 2 Эмиль Морель скончался в возрасте 40 лет.

Эмиль Морель, креативный директор Ubisoft Beyond Good & Evil 2, скончался.

О его смерти объявили его коллеги и сверстники в LinkedIn, замеченные ранее. IGNс одним из высказываний, что Мюриэль умерла в «шокирующем молодом возрасте сорока лет».

Дорогой коллега из Ubisoft Montpellier более десяти лет назад, мы смеялись и плакали в хорошие и плохие времена и вместе выпустили так много отличных игр. книги М. Габриэль Шрагер, ведущий писатель Lightspeed LA.

«Эмиль так гордился Beyond Good and Evil 2, Space Monkeys и товарищами по команде. Его будет очень не хватать».

Моррелл проработал в Ubisoft более 14 лет, начав с должности гейм-дизайнера, а затем дойдя до должности креативного директора многолетней игры Beyond Good & Evil 2. В разработке. Во время работы в Ubisoft Montpellier он также работал над Rayman Legends и Rayman Fiesta Run.

До прихода в Ubisoft он почти четыре года работал в Eden Games на различных должностях в области игрового дизайна, участвуя в таких проектах, как Test Drive Unlimited и Alone in the Dark.

Также хвалит Грег Хермтант, который почти пять лет был продюсером Beyond Good & Evil 2, прежде чем приступить к работе над Valiant Hearts Coming Home в этом году.

«Все эти годы вы были замечательным и добрым партнером в Ubisoft», — сказал он. книги. «Я благодарен за то, что работал с вами над столькими проектами. Даже в самые трудные времена вы всегда оставались заботливым и поддерживающим человеком, которым вы были со своим прекрасным позитивным умом.

«Но самое главное — это прекрасные моменты, которые мы пережили. Без сомнения, Rayman Legends — мое лучшее воспоминание. Мне будет не хватать наших шуток и подражаний. Вам будет не хватать Beyond Good & Evil. Будьте уверены, мы продолжим вашу работу».