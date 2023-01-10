Крейчикова избавляется от ржавчины, Кенин начинает побеждать

АДЕЛАИДА (Рейтер) — Бывшая чемпионка Открытого чемпионата Франции по теннису Барбора Крейкова начала свой сезон 2023 года в первом раунде второго международного турнира в Аделаиде во вторник с заиканием, одержав победу со счетом 6:2, 7:6 (3). Нажмите Элисон Риск Амритрадж.

27-летняя чешка, четвертьфиналистка прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису, была одним из лучших игроков WTA Tour в конце прошлого сезона после восстановления после травмы локтя.

Бывшая вторая ракетка мира явно была не в лучшей форме против удачливого американского неудачника, и ей нужен был тай-брейк, чтобы наконец завершить соревнование после того, как она проиграла на подаче в матче.

Крыжикова, которая в настоящее время занимает 22-е место в мировом рейтинге, столкнется с еще более серьезным испытанием в своем следующем матче, когда она встретится с восьмой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной, которая получила прощание во втором раунде.

У чемпионки Открытого чемпионата Франции по теннису 2017 года у Елены Остапенко был менее успешный день, она проиграла россиянке Анне Калинской со счетом 6:3, 6:4.

Бывшая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису София Кенин приняла участие в очередной разминке перед первым турниром Большого шлема в этом году и выглядела в прекрасной форме, обыграв китайку Чжу Линь со счетом 6:2, 6:2 в первом раунде Hobart International.

«Я чувствовал себя очень хорошо», — сказал Кенин, который в следующем раунде сыграет с Элис Мертенс, занявшей второе место, или с прошедшей квалификацию Мариной Заневской.

«Я играл здесь несколько лет назад, поэтому я привык к такой погоде, поэтому я просто пытаюсь использовать это в своих интересах».

24-летняя спортсменка выиграла свой первый титул WTA в Хобарте в 2019 году и вернулась в Австралию в следующем году, чтобы выиграть турнир Большого шлема в Мельбурн-парке.

У бывшего вундеркинда ничего не ладилось, так как болезни, травмы и проблемы вне поля привели к тому, что мировые рейтинги пронеслись мимо.

«Я чувствую, что добьюсь своего», — добавил Кенин, который сейчас занимает 143-е место. «Я доволен тем, как начинаю, здоров, без травм, поэтому я буду продолжать делать все возможное».

Бывшая чемпионка Хобарта, французская третья сеяная Ализе Корне проиграла 6-4 6-2 итальянке Элизабетте Коччарито.

(Отчетность Ника Малвани) Редактирование Кристофера Кушинга

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