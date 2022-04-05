Кремлевская газета оправдывает разрушение украинской идентичности тем, что России были навязаны военные преступления.

В редакционной статье ведущего кремлевского СМИ, похоже, война оправдывается призывом уничтожить украинскую идентичность — языком, который используют геополитические эксперты, особенно после обнаружения десятков погибших мирных жителей в пригородах Киева.

Тимофей Сергеев написал в РИА Новости, что риторика в редакционной статье «Что России делать в Украине» — раздражает даже по общепринятым меркам российских государственных СМИ.

В нем говорится, что слово «Украина» является синонимом нацизма и недопустимо.

«Донос — это неизбежная деукраинизация», — пишет Сергичев, добавляя, что представление об украинской культуре и идентичности — бутафория.

Ведущий ученый, посвятивший время изучению исторического геноцида, сказал, что почувствовал себя плохо после прочтения статьи, но также полагал, что Кремль использовал ее для оправдания зверств против русского народа и военных на Украине.

Юджин Финкель, адъюнкт-профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, говорит: «Это четкий, красиво оформленный шаблон того, что должно произойти.

Мешки с телами мирных жителей, которые, по словам местных жителей, были убиты российскими солдатами, были найдены на кладбище после того, как их забрали с улицы Пучи в Киевской области. (Сохра Бенземара / Reuters)

Когда президент России Владимир Путин 24 февраля отдал приказ о военном вторжении в соседнюю Украину, он оправдал войну — совершенно необоснованную кампанию — как способ «милитаризации» и «уменьшения» страны.

Однако редакционная статья Сергея Цзы развивает эти слова все дальше и дальше, говоря, что элита Украины должна быть распущена, потому что «перевоспитание невозможно» и что «значительные слои населения … пассивные нацисты и союзники» оправданно наказывают Россию за украинцев.

Бывший посол Канады в Украине сказал, что эти слова вызвали у него серьезную озабоченность, сославшись на редакционную статью, которую читали как инструкцию для российских солдат.

Роман Васюк, который продолжает тесно сотрудничать с правительством Желенского в Украине, сказал, что это «по сути, риторическая лицензия на убийство».

«Если кто-то нападает на вас за то, что вы украинец, вы можете уволить их по уважительной причине», — говорится в нем.

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«Это действительно бесчеловечно»: украинский депутат призвал Канаду усилить поддержку после зверств в Пуче Украинский депутат Евгения Кравчук заявила телеканалу CBC «Власть и политика», что его стране нужна дополнительная военная помощь со стороны Канады, чтобы не дать российским войскам убивать украинских мирных жителей, и что единственный способ сделать это — «изгнать русских с нашей территории». 8:15

Передовая статья была опубликована 3 апреля, в тот же день, когда после вывода российских войск в Пуче, пригороде Пучи, были обнаружены тела не менее десятка мирных жителей.

На многих телах были следы пыток или были связаны руки при убийстве. Очевидец С Он сообщил СМИ, что мирные жители были повешены российскими солдатами во время почти месячной оккупации.

Многие мировые лидеры обвиняют российских военных в совершении военных преступлений. В том числе министр иностранных дел Канады Мелани Веселый А Путина надо судить как военного преступника.

«Ничто не может быть опубликовано без разрешения»

Ключевой вопрос, конечно, заключается в том, направляет ли редакция настоящую политику Кремля в Украине или же автор пытается подтолкнуть руководство России в этом направлении.

Фингель сказал, что, хотя российские государственные СМИ печально известны возмутительными заявлениями, РИА «Новости» было особенно близко к Кремлю и стремилось отражать официальное мнение.

«Здесь речь идет об официальном государственном информационном агентстве. Без разрешения сверху ничего публиковаться не будет».

Вашкок говорит, что, по его мнению, есть достаточно доказательств того, что целью России является устранение как можно большего числа украинских лидеров.

Вид на дракона, изображающего пасть президента России Владимира Путина, в пруду в Хельсинге, Дания. Некоторые мировые лидеры предложили привлечь Путина к ответственности как военного преступника. (Мадс Клаус Расмуссен/Reuters)

«Западные спецслужбы заявили в январе, что Россия составляет списки убийств и арестов, которые они считают враждебными их делу, и слишком много украинцев», — сказал он.

«Это не [editorial] Тихая часть говорит громче».

Другие обозреватели российских СМИ предположили, что редакционная статья могла быть опубликована с одобрения кремлевского руководства, но не обязательно.

«Это не официальная линия Кремля», — сказал Гриль Мартынов, соредактор самого известного в России независимого СМИ «Новая газета».

Правосудие за несправедливую войну

Мартынов покинул Россию через несколько дней после вторжения из-за репрессий правительства в отношении независимых СМИ. Сейчас он работает в Риге, Латвия.

Мартынов сказал, что подозревает, что издатель попросил автора статьи предоставить какое-то обоснование того, что происходит в Украине, и что он принес эту редакционную статью, которая отражает в целом временный характер вторжения почти шесть недель спустя. До.

«Они [the Kremlin] Они начали войну ни с того ни с сего, а потом нашли прекрасное объяснение, почему это было необходимо… Война будет продолжаться так долго, и объяснения, которые они дают, будут фантастическими», — сказал Мартинов CBC News.

Сергей Жев, редактор редакционной статьи, написал другие серьезные разделы об Украине для того же издания и выступал в качестве эксперта на российском государственном телевидении, но в России его имя не на слуху.

В воскресенье люди отреагировали, собравшись возле братской могилы в Пуче, к северо-западу от украинской столицы Киева. Президент Украины Владимир Желенский обвинил Россию в совершении «геноцида» и попытке свергнуть «всю страну» на Украине. (Сергей Супинский / AFP / Getty Images)

Мардинов сказал, что неясно, какое влияние такая редакционная статья окажет на россиян, поскольку государственные СМИ Украины продолжали изображать призраков, а другие репортажи о войне были запрещены.

Самый известный опрос в России, возможно, Институт Левады Сообщено Через неделю после начала войны рейтинг одобрения Путина вырос до 83 процентов, но Мардинов предостерегает от чрезмерного чтения.

«Это сложная история опросов общественного мнения при диктаторском режиме», — сказал он. «Люди притворяются [in order] Мы должны обеспечить безопасность их семей и рабочих мест».

Поскольку российские бомбы и артиллерия бомбили такие города, как Мариуполь и Чернигов, президент Украины Владимир Желенский обвинил российские силы в «геноциде» и подтвердил это в понедельник после обнаружения мертвых и замученных мирных жителей в Пуче. Он сказал, что Россия пытается уничтожить «весь народ» Украины.

Путин встретился с вице-премьером Юрием Борисовым в Кремле в Москве. (Майкл Клементьев/Кремль/Reuters)

Но исследователь геноцида Фингель сказал, что не хочет использовать этот термин, потому что его очень трудно доказать.

Значение » [genocide] Действия, направленные на уничтожение расовой, этнической или национальной группы, — сказал он. — Есть тенденция называть то, что нам не нравится, геноцидом. Но есть один критерий, который очень трудно доказать: надо доказать умысел, что практически невозможно».

Однако статьи в РИА Новости наряду с выступлениями с отрицанием украинской идентичности, говорит Фингель Владимир Путин И бывший президент Дмитрий Медведев Указание на образец поведения, возможно, может показать цель.

«Не очевидные приказы сверху «Убить тех людей», а сочетание риторики государства и действий солдат на местах заставляет задуматься. [this is] Не просто какие-то юниты, которые теряют мораль — они крупнее этого».

Что касается украинцев, то возможная проверка российской повестки дня не окажет немедленного влияния на возникновение войны или даже на военную помощь, оказываемую западными странами.

Но Ващук говорит, что это определенно затруднит любые переговоры с Россией.

«Это означает, что будет очень сложно выступить с какими-то временными мирными предложениями», — сказал бывший посол.

«Убийства в Пуче являются эмоциональным препятствием и мешают западным странам подтолкнуть Украину к прекращению этой войны».