Кремлевская пропаганда использует статью британского журналиста Ларри Эллиотта для продвижения нарратива о том, что Россия «побеждает в экономической войне, которую ведет Запад».

Об этом сообщает дезинформация Совета безопасности Украины. сторожитьОб этом сообщает Укринформ.

Как сообщает Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в опубликованном 3 мая отчете Эллиотт выразил обеспокоенность разворачивающейся гуманитарной катастрофой, отметив необходимость рано или поздно достичь какой-то договоренности между Россией и Украиной. .

При этом журналист добавил, что из-за зверств, творимых российскими войсками, с Кремлем сложно достичь какого-либо компромисса.

По данным Центра по борьбе с дезинформацией, в статье Эллиотта не выражается никакой поддержки путинскому режиму, и в то же время он считает, что переговоры могут быть лучшим вариантом для всего мира.

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Вместо этого российские пропагандисты, основываясь на предположениях и размышлениях отдельного журналиста, написали десятки статей о якобы признании Великобританией вообще «неукротимой мощи России».

Центр утверждает, что использование Кремлем личных экспертов является чистой манипуляцией.

Как ранее сообщал Укринформ, продвигает Хельга Зепп Ларош, немецкий политик и основатель Шиллеровского института кремлевских романов, обвиняя западные державы в том, что они не прислушиваются к президенту России Владимиру Путину.