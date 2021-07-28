яРоссийское государственное телевидение, вызывающее шокирующую даже по кремлевским меркам культуру ненависти, критикует чернокожих и ЛГБТ-спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио, критикуя Игры как эпицентр упадка, безнравственности и «нечистоты».

Последней целью этих атак была гимнастка Симона Байлз, которая во вторник выбыла из финала женской сборной по гимнастике из-за проблем с психическим здоровьем.

По паспорту на самом деле она женщина. Каким образом эта женщина выглядела так, одному Богу известно », – ведущая телешоу, спонсируемого Кремлем, Ольга Скапева. 60 минут, Он сказал о Билле, который первым Поздравление Российские гимнастки завоевывают золотые олимпийские медали.

Уродливая проповедь Скабиевой продолжалась: «У нее якобы проблемы с сердцем, и поэтому она ест мельдоний и всякие другие вещи … А теперь посмотрите на наших гимнасток, они на треть ее окружности и на самом деле похожи на девочек! Они тоже похожи на людей. , но Симон Дьявол, кажется, знает что. “

в 60 минут Ведущий, который в той же передаче предположил, что тропический шторм, надвигающийся на Японию, был «наказанием божьим» за то, что допустил ЛГБТ-участников на Олимпиаду, – всего лишь один из армии лоялистов Кремля, которые принимали участие в недельной прессе. кампания против чернокожих и олимпийских переходников.

«Исторически в Соединенных Штатах и ​​Европе спорт был развлечением белых мужчин, так почему же негр прыгал на ринге вместо того, чтобы собирать хлопок?» Алексей Наумов из Российского совета по международным делам сказал: 60 минут прошлая неделя. Рентал гарантирует точку, где это созерцание Громко о том, следует ли отделять черных в соревнованиях «Негритянской лиги», заявляя, что «они бегают быстрее белых».

Обсуждая включение временных претендентов в вечернюю трансляцию 60 минут В этот же день военный эксперт Игорь Коротченко копченый«Это отвратительное зрелище. Если эти люди хотят соревноваться, приведите их куда-нибудь за пределы Олимпийских игр, потому что это позор для Олимпийских игр. В Древней Греции людям нетрадиционной сексуальной ориентации не разрешалось участвовать. Мы должны защитить чистота Олимпийских игр ».

«Негры тоже не допускаются», – добавил Наумов, и другой член комитета ответил: «Да!» вне камеры.

В понедельник политолог Владимир Корнилов поддержал бурные дебаты об Играх. «Вы можете превратить любого в женщину и отправить его на соревнования», – сказал он. Она сказала На 60 мин. «Все дело в неравенстве. Мы все знаем, почему сестры Уильямс победили. Все знают и понимают».

“Это будет конец Олимпиады!“ – Депутат РФ Алексей Зуравлев.

Корнилов повторил беспочвенное оскорбление Введен Шамилем Тарбышевым, президентом Федерации тенниса России, в 2014 году, когда он был Она называла теннисных звезд Серену и Винус Уильямс «братьями Уильямс». Обостренный тем, что некоторые российские спортсмены не принимали мельдоний за запрещенное употребление мельдония за несколько недель до Олимпиады, Корнилов заявил, что другие спортсмены, в том числе трансгендеры, «получали преимущество» из-за того, что они якобы использовали «другие гормоны». . “

Публичные возражения бывшего президента США Дональда Трампа были против спортсменов-трансгендеров, связанных с Кремлем. я поднял по пробовать жесткий Я скопировал по RT в субботу. Государственные телеканалы транслируют видеоролики с высказываниями Трампа.

«Никто не будет смотреть Олимпиаду, потому что допустили к соревнованиям извращенцев! Это будет конец Олимпиаде!» – сердито заявил российский депутат Алексей Журавлев. воскликнуть По понедельникам 60 минут. «Неудивительно, что Трампа называют нашим человеком. Он увлечен трансгендерными людьми, такими как Алексей Зуравлев», – сказала Ольга Скапева после трансляции ролика с митингом Трампа в Аризоне.

«У них есть игры специально для этих трансгендерных женщин», – сказал Скапева, имея в виду Gay Games, спортивное мероприятие ЛГБТК, основанное в Соединенных Штатах. их? »Алексей Наумов ответил, что на Западе« даже людей, наказанных Богом таким образом, все еще можно включать ».

И, конечно же, ни один финансируемый Кремлем телевизионный разговор не обходится без удара по Соединенным Штатам в лице Попова. Во всем виноваты американцы «Сделать трансгендеров в спорте модным занятием».

«Древние греки переворачиваются в могилах, потому что это не та версия демократии, которую они представляли», воскликнуть Член комитета Спиридон Клинкаров. «Американская демократия, где геи ходят по улицам, а меньшинство диктует свои правила большинству. Это пропаганда гомосексуализма». Ведущий Евгений Попов предсказал, что фанатам будет послано: «Будь геем, и ты тоже можешь стать героем». «Слава богу, у нас однополые браки запрещены», – радовалась Скабьева.

Это излияние ненависти коснулось не только российских критиков и телеведущих. Александр Ширин, заместитель председателя комитета по обороне российского парламента, заявил на прошлой неделе в программе государственного телеканала. времени достаточно Что включение спортсменов-трансгендеров «вызывает у него рвоту» и «должно быть осуждено». Ведущий Анатолий Козычев считает: «Это неприлично, противно, противно, противоречит природе и нашей культуре».

Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, также добавила свой голос к припеву, публично критикуя распорядок мужского гимнаста Кристофера Бенитеса и утверждая, что спорт должен быть ограничен для женщин. На прошлой неделе жена Пескова, которая сама является олимпийской чемпионкой, опубликовала клип с выступлением Бенитеса в 2019 году своим 1,3 миллионам подписчиков в Instagram.

она книги, «Я в культурном шоке … Как вы думаете, есть ли способ избавиться от этого ?! Я очень рад, что такого нет в нашей стране, и надеюсь, что его вообще нет. останется мужским, а женское останется женским! «Мои дети никогда этого не увидят и не сочтут нормальным».

На прошлой неделе оба ведущих государственного телешоу времени достаточно Он утверждал, что включение трансгендеров и гомосексуалистов неизбежно приведет к прекращению проведения Олимпийских игр.

«Это может быть последняя Олимпиада в истории», объявить Соведущая Олеся Лосева: «Так что не упустите уникальную возможность увидеть это историческое событие на Первом канале».