Кремлевский критик Алексей Навальный арестован после приземления в Москве

Алексей Навальный провел последние пять месяцев в Германии, восстанавливаясь после атаки с нервно-паралитическим газом, в которой он обвинил Кремль.

Примечание редактора: это видео снято в октябре 2020 года.

Управление тюрем заявило, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту после возвращения из Германии в воскресенье.

Управление тюрем заявило, что он был задержан за многократные нарушения условий условно-досрочного освобождения и условный тюремный срок, и он будет находиться под стражей до тех пор, пока суд не примет решение по его делу.

Навальный, самый видный и решительный враг президента Владимира Путина, провел последние пять месяцев в Германии, восстанавливаясь после атаки с нервно-паралитическим газом, в которой он обвинил Кремль. Навальный решил покинуть Берлин по собственному желанию, и на него не оказывалось явного давления с целью покинуть Германию.

Управление тюрем опубликовало это объявление после того, как рейс с Навальным приземлился в российской столице, хотя и в другом аэропорту, чем планировалось. Это была возможная попытка обмануть журналистов и сторонников, желавших возвращения Навального.

На прошлой неделе Российская пенитенциарная служба выдала ему ордер на арест, заявив, что он нарушил условия условного приговора, вынесенного в 2014 году за хищение. Пенитенциарная служба обратилась в суд Москвы с просьбой преобразовать приговор, вынесенный Навальному на три с половиной года условно, в настоящий.

После посадки в Москву в воскресенье в Берлине Навальный сказал о возможности ареста: «Это невозможно; я невиновный человек».

Кремль неоднократно отрицал свою причастность к отравлению лидера оппозиции.

Сторонники Навального и журналисты прибыли в аэропорт Внуково в Москве, где самолет должен был приземлиться, но в итоге приземлился в Шереметьево, примерно в 40 километрах (25 милях) от него. Никакого немедленного объяснения утечке не было. READ Арена Сабаленка победила россиянку Кудермитову и выиграла чемпионат WTA в Абу-Даби - спорт

Группа «ОВД-Инфо», которая следит за политическими задержаниями, сообщила, что по меньшей мере 37 человек были задержаны в аэропорту Внуково, хотя их принадлежность не была сразу выяснена.

Москва: Навальный прощается с женой перед арестом pic.twitter.com/LgX9Lexdc6 – Амихай Штайн (@ AmichaiStein1) 17 января 2021 г.

Внуково запретило журналистам работать внутри здания, заявив в заявлении на прошлой неделе, что переезд был вызван опасениями по поводу эпидемии. Аэропорт также заблокировал доступ в зону прибытия международных рейсов.

В воскресенье возле здания остановились полицейские машины для содержания заключенных.

Независимая газета «Новая газета» и оппозиционные социальные сети сообщили в воскресенье, что многих сторонников Навального в Санкт-Петербурге сняли с поездов, направляющихся в Москву, или им запретили выходить на рейс поздно в субботу и рано утром в воскресенье, включая его координатора по персоналу в Россия регион. Второй по величине город.

20 августа Навальный впал в кому во время полета из Сибири в Москву. Два дня спустя его перевели из больницы в Сибири в больницу в Берлине.

Лаборатории в Германии, Франции и Швеции, а также испытания, проведенные Организацией по запрещению химического оружия, продемонстрировали воздействие нервно-паралитического агента Новичок еще с советских времен.

Российские власти настаивали на том, чтобы врачи, лечившие Навального в Сибири перед его доставкой в ​​Германию, не обнаружили следов яда, и потребовали от немецких чиновников предоставить доказательства его отравления. Они отказались возбуждать полное уголовное дело, заявив, что нет никаких доказательств того, что Навальный был отравлен.

В прошлом месяце Навальный опубликовал запись телефонного разговора, который, по его словам, у него был с человеком, которого он описал как предполагаемого члена группы сотрудников ФСБ, которые якобы отравили его в августе, а затем попытались скрыть это. выше. ФСБ отрицает регистрацию как фальшивую. READ Выбор ЦРУ Уильяма Бернса свидетельствует о переходе к дипломатии шпионских агентств страны

Гейр Молсон из Берлина внес свой вклад в этот отчет.

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