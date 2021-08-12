Кремлевский критик Навальный возбудил новое уголовное дело

Российские власти выдвинули новые уголовные обвинения против заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального в рамках правительственного подавления борца с коррупцией и его боевой команды в преддверии предстоящих выборов в российский парламент.

Следственный комитет России заявил в среду, что предъявил Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, нарушающей права людей, что является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до трех лет.

Официальные лица утверждают, что Фонд борьбы с коррупцией Навального, созданный 10 лет назад и с тех пор опубликовавший десятки широко просматриваемых видеороликов, разоблачающих предполагаемую коррупцию высокопоставленных государственных чиновников, подстрекал россиян к «совершению незаконных действий», призывая их присоединиться к протестам. Несанкционированные в январе. .

Представитель ООН Стефан Дужаррик, когда его спросили о новом обвинительном заключении, подтвердил обеспокоенность Генерального секретаря Антониу Гутерриша тем, что оно многократно повторялось во всем мире, поскольку мы являемся свидетелями сужения пространства для гражданского общества.

45-летний Навальный – самый яростный политический оппонент президента России Владимира Путина. Он был арестован в январе по возвращении из Германии, где провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвиняет Кремль – обвинение, которое российские официальные лица отвергли.

В феврале Навальный был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за нарушение условного приговора по обвинению в хищении в 2014 году, которое он отклонил как политически мотивированный.

Его арест и заключение вызвали волну массовых протестов, которые, казалось, стали серьезным вызовом для Кремля. Власти ответили массовыми арестами протестующих и уголовным преследованием ближайших соратников Навального.

В июне суд признал Фонд борьбы с коррупцией и сеть региональных отделений Навального экстремистскими организациями. Это определение не позволяло людям, связанным с группами, добиваться государственных должностей и подвергало их длительным тюремным срокам.

Российские власти также заблокировали около 50 веб-сайтов его команды или его сторонников по обвинению в распространении пропаганды экстремистской группировки и возбудили уголовное дело против главных союзников Навального. , Иван Жданов и Леонид Волков во время краудфандинговой кампании.

Союзники Навального связали кампанию с выборами в российский парламент. Выборы 19 сентября широко рассматриваются как важная часть усилий Путина по укреплению своего правления в преддверии президентских выборов в стране в 2024 году.

68-летний российский лидер, находящийся у власти более двух десятилетий, в прошлом году настаивал на внесении изменений в конституцию, которые позволили бы ему оставаться у власти до 2036 года.

Некоторые из ближайших помощников Навального планировали баллотироваться на парламентских выборах. Команда политика также пообещала опубликовать свою стратегию умного голосования на выборах – проект, направленный на продвижение кандидатов, которые с наибольшей вероятностью победят представителей доминирующей кремлевской партии «Единая Россия».