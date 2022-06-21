Кремль заявил в понедельник, что двое американцев, задержанных на Украине во время боевых действий на стороне Украины, были наемниками, которые подвергали опасности жизни российских солдат и должны нести ответственность за свои действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американской телесети NBC News заявил, что американская баскетболистка Бритни Грейнер, которая находится под стражей в России более двух месяцев, виновна в преступлениях, связанных с наркотиками, а не является заложницей.

Комментарии Пескова стали первым официальным признанием того, что двое мужчин, которых в американских отчетах назвали Энди Хьюн 27 лет, Хартселл, Алабама, и Александр Дервик 39-летний житель Таскалуса, штат Алабама, был задержан и расследован.

«Они солдаты удачи. Принимали участие в противоправных действиях на территории Украины. Принимали участие в расстрелах и бомбежках наших военнослужащих. Они рисковали своей жизнью», — сказал Песков.

«И они должны понести ответственность за те преступления, которые они совершили. Эти преступления должны быть расследованы… Единственное, что ясно, это то, что они совершили преступления. Они не в украинской армии. Женевская конвенция».

На прошлой неделе члены семьи заявили, что двое мужчин отправились в Украину в качестве добровольцев и пропали без вести.

На прошлой неделе российские СМИ опубликовали фотографии, на которых они запечатлены во время боев за Украину.

Песков не сообщил, где находятся мужчины.

Двое британцев и марокканец уже были осуждены судом Донецкой сепаратистской юрисдикции на том основании, что они были наемниками и не подпадали под Женевскую конвенцию о военнопленных.

Киев осудил решение суда как не имеющее законной силы и заявил, что боевики являются военнослужащими украинских вооруженных сил и поэтому находятся под защитой Женевской конвенции.

Москва описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и ее союзники на Западе заявляют, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии.

Грейнер обвинение

Песков заявил, что Гренье, приехавший продвигать баскетбол в России, преследуется по закону, запрещающему ввоз наркотиков.

«Россия — не единственная страна в мире, где очень строгие законы в этом смысле, — сказал Песков NBC. — Это преследуется по закону. Мы ничего не можем с этим поделать».

Он «категорически не согласен» с любым мнением о том, что Гренье, прибывший в Россию в феврале, находится в заложниках.

«Мы не можем называть ее заложницей. Почему мы называем ее заложницей?» Он сказал. Она нарушила российский закон и сейчас находится под судом. Дело не в том, что она заложница.

Российские таможенники говорят, что в багаже ​​Гринер были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса.

В мае Государственный департамент США решил, что Грейнер была несправедливо задержана, и поручил дипломатам работать над ее освобождением. Ее жена Шерил Грейнер заявила, что она политическая пешка.

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