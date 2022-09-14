Кремль должен успокоить своих сторонников на фоне гнева по поводу упадка Харькова

Сделав Кремль радикальными русскими патриотами с империалистическими лозунгами и действиями, его самые стойкие сторонники теперь рискуют обернуться против него.

Успешное контрнаступление Украины в Харьковской области — это крупное поражение Кремля не только на поле боя, но и на пропагандистском фронте. Активные российские сторонники войны возмущены и разочарованы уходом войск и винят в этом военное руководство своей страны. Сейчас они призывают президента Владимира Путина к решительным действиям и даже задаются вопросом, насколько серьезны его намерения в отношении Украины.

Начав войну с соседней Украиной, Путин победил ультранационалистов своей страны и превратил их в своих самых яростных сторонников. Радикализованные Кремлем империалистическими лозунгами и действиями, эти стойкие сторонники теперь рискуют выступить против него. Попытка их задобрить также является рискованным шагом, поскольку оттолкнет от российского общества негативное большинство, которое может и поддерживает «спецоперацию», но уж точно не хочет в ней реально участвовать.

В результате контратаки украинского блицкрига удалось за несколько дней вытеснить российские войска из значительной части Харьковской области. Минобороны РФ назвало произошедшее «перегруппировкой сил». Однако истинные масштабы упадка России не остались незамеченными сверхнациональными каналами в приложении для обмена сообщениями Telegram. Его авторы назвали это катастрофой и дошли до того, что критиковали российское руководство, требуя реальность о положении на местах, чистках в армейской иерархии и других радикальных мерах, таких как всеобщая мобилизация и «тотальная война. «

За полгода с начала войны число подписчиков этих каналов значительно увеличилось, и у некоторых теперь есть подписчики, близкие к миллион Маркер. Война дала им новое чувство связи с властями и уверенность в том, что теперь они имеют право предъявлять свои требования Кремлю. Эти требования сводятся к всеобщей мобилизации, переходу на экономику военного времени и бомбардировкам украинских городов с целью преднамеренного уничтожения гражданской инфраструктуры. Националистические экстремисты открыто намекают, что они разочарованы очевидным отсутствием решения у Путина.

Однако принятие Кремлем этих требований противоречило бы настрою большинства российской общественности, которая безразлична к уходу из Харькова, если уже что-то о нем знает. Это «спецоперация», как ее изображает государственная пропаганда, поддерживаемая русским народом, а не «тотальная война». Их устраивает, что боевые действия происходят где-то далеко, и в них принимают участие только профессиональные военные и бойцы-добровольцы с Донбасса. Конечно, люди не готовы идти на фронт сами или отправлять туда своих детей. Даже опросы общественного мнения, проводимые во время войны и в условиях жесткой цензуры показывать Народ России поддержит своего президента, если он подпишет мирное соглашение с Украиной.

Простые россияне устали от новостей о войне. Рейтинги государственных телеканалов, которые транслируют политические ток-шоу, в основном сообщались уронить. Постепенное развлечение назад в эфире. Российскую общественность не нужно отвлекать новостями об уходе из Харькова: люди просто не хотят знать. И государственная пропаганда, изначально ориентированная на провоцирование дискурса, а не событий на местах, обязывает ее к этому. Поэтому, пока ультрапатриоты паникуют и начинают отчаиваться, москвичи с удовольствием отмечают День города.

Отчуждение между Кремлем и ультранационалистами возникло в значительной степени из-за того, что, когда российский режим вступал в эту войну, он делал ставку на блицкриг. Киев будет взят за считанные дни, президент Украины Владимир Зеленский покинет страну, а единственными реальными последствиями будут санкции и бремя поддержки оккупированных территорий. Такой сценарий удовлетворил бы и ультранационалистов, и молчаливое большинство. У каждого из них было бы доказательство имперской мощи России и ее армии, и этого было бы достаточно, чтобы удовлетворить их.

Вместо этого бои продолжались, и теперь русские войска отступали, что положило конец спонтанному союзу между ультрапатриотами и простыми русскими. Ярые сторонники войны точно знают, чего они хотят — тотальной «настоящей» войны и капитуляции Украины — и полны решимости двигаться вперед, несмотря на нарастающие трудности. Между тем, больше всего на свете простые граждане хотят не воевать, и никакая империалистическая пропаганда и риторика этого не изменят.

Этот раскол между двумя группами его сторонников ставит Кремль перед лицом серьезного политического кризиса, который постепенно вырисовывается с первых дней войны. Российский режим своей агрессивной бравадой разнес в небо экстремистские ожидания патриотов. Что касается, если, как Путин Он сказал«На самом деле мы еще не начали», сейчас самое время сделать это, достигнув точки унизительного отступления.

Но с чисто прагматической точки зрения, Путин и его подчиненные не могут в данный момент признать какой-либо провал или реально как-либо отреагировать на отступление. Они должны продолжать делать вид, что все идет по плану, а войска просто передислоцируются, чтобы сосредоточить усилия на самом главном призе — Донбассе. Это то, что большинство россиян, уставших от войны и боящихся всеобщей мобилизации, хотят услышать. Именно эта пассивная лояльность к молчаливому большинству удерживает Путина у власти. Ультранационалисты могут наделать много шума, но они в меньшинстве.

Кремль, конечно, не может игнорировать только своих самых ярых сторонников: их возмущение может распространиться и на других, менее радикальных россиян, которые поддерживают войну, но менее трезво оценивают состояние российских вооруженных сил и искренне верят, что Россия этого не делает. Я действительно начал драться. Тогда путинское большинство начнет разваливаться.

По этой причине президент, скорее всего, попытается пойти навстречу некоторым требованиям экстремистов и объявит частичную мобилизацию, сменит руководство Минобороны или начнет прибегать к негуманным методам ведения войны. Недавние бомбардировки украинских электростанций и другой критической инфраструктуры можно рассматривать как начало. Будут и силовики, или сотрудники спецслужб, которые обещают результаты в кратчайшие сроки, как это уже пытался сделать чеченский лидер Рамзан Кадыров. Однако Кремль постарается не оттолкнуть лояльное большинство, не желающее воевать ни на каких условиях. Или, по крайней мере, она отложит это до тех пор, пока ход войны не оставит ей выбора.

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