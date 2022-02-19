Кремль защищает тренера Камилу Валееву

Кремль, похоже, не разделяет опасений Томаса Баха по поводу обращения Этери Тутберидзе с Камилой Валеевой. (ГТ)

Кремль встал на защиту Этери Тутберидзе, российского тренера по фигурному катанию, сделавшего Камиле Валеевой выговор после разочаровывающего выступления на Олимпиаде в Пекине.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, репортеры В пятницу «безжалостность тренера в большом спорте — залог побед спортсменов».

Отношение тренерского штаба к Валиевой вызвало редкое осуждение От президента МОК Томаса Баха, который сказал, что он «крайне обеспокоен» «крайней холодностью», проявленной, в частности, Тутберидзе.

После того, как 15-летняя Валеева дважды упала во время произвольной программы, прыгнула с первого на четвертое и не смогла подняться на подиум, ее тренер, как сообщается, был пойман на наказании сноубордиста, который оказался в центре внимания по всем неправильным причинам после положительного результата теста на С. запрещенное вещество в середине игр.

Валеевой разрешили продолжить соревнования в Пекине, но она ожидает окончательного решения по делу о допинге.

«Почему вы ее так отпустили? Почему вы ее отпустили? Почему она перестала драться? Объясните», — попросила Тутберидзе Валеева перед камерами после своего душераздирающего четырехминутного выступления.

Сцена была встречена большой критикой, в результате чего на первый план выдвинулось обсуждение минимального возраста для участия в Олимпийских играх.

Бах заявил, что поведение Тутберидзе, направленное на 15-летнего подростка, находящегося под «невообразимым давлением», способствовало созданию «пугающей атмосферы».

«Когда я увидел тогда, как она [Valieva] Ее встречала самая близкая свита… Страшно было это видеть», — сказал Бах.

«Вместо того, чтобы дать ей облегчение, вместо того, чтобы попытаться ей помочь, вы можете почувствовать эту пугающую атмосферу, эту дистанцию. Если вы интерпретируете их язык тела, то станет только хуже, потому что это было какое-то неодобрение».

Пресс-секретарь Путина не согласен с оценкой Баха ситуации, хотя и сказал, что Россия уважает его мнение и положение в мире спорта.

История продолжается

«[Bach] «Он очень надежный человек в спортивном мире», — сказал Песков. Мы, конечно, уважаем его мнение, но не всегда с ним согласны. [He] Ему не нравится жесткость наших тренеров, но всем известно, что в спорте высокого уровня жесткость тренера — залог победы спортсменов».

Несмотря на недостатки Валиевой, Олимпийский комитет России взял золото и серебро в женском одиночном катании. Китайская Республика также выиграла золото в командном зачете — результат, который ожидает решения по делу о допинге подростка.

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