Кремль заявил об отсутствии решения о закрытии границ России на фоне хаоса | Российско-украинские военные новости

Кремль заявляет, что решение о закрытии границ России не принималось, чтобы не допустить выезда из страны мужчин призывного возраста после беспорядков во время региональной мобилизации на войну в Украине.

На вопрос в понедельник о возможности закрытия границы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам: «Мне ничего об этом не известно. На данный момент решение не принято».

Сообщения о том, что Россия может закрыть границу, усугубили беспорядки после того, как на прошлой неделе президент Владимир Путин приказал призвать сотни тысяч перебежчиков из-за крупнейшей эскалации семимесячной войны на Украине.

Билеты на рейсы из России распроданы, а автомобили скопились на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Сообщается о 48-часовых очередях на единственной автомобильной границе с Грузией, редким прозападным соседом, который разрешает гражданам России въезжать без визы.

«Паника. Все люди, которых я знаю, в панике, — сказал Ассошиэйтед Пресс в интервью Associated Press Давид, русский, назвавшийся только своим именем из страха репрессий. — Мы бежим от режима, который убивают людей».

Длинные очереди автомобилей также были замечены на дорогах, пересекающих границу с Казахстаном и Монголией.

«В нынешней ситуации всем, кто достиг обязательного возраста, должен быть запрещен выезд за границу», — заявил РИА Новости старший депутат от аннексированного Россией Крыма в верхней палате российского парламента Сергей Чехов.

Два новостных сайта в изгнании — «Медуза» и «Новая газета Европа» — процитировали неназванных официальных лиц, заявивших, что власти планировали запретить мужчинам выезд.

«Повсеместное замешательство и гнев»

Мохамед Уолл из «Аль-Джазиры» в репортаже из Москвы сказал, что в России широко распространено замешательство и гнев из-за давления с целью заручиться поддержкой Кремля.

«Многие люди не понимают, что происходит — кто должен идти, а кто нет», — сказал Уолл, добавив, что в последние дни по всей стране прошли акции протеста против призыва на военную службу.

«Это сложная ситуация. Россия не объявляла такую ​​мобилизацию со времен Второй мировой войны, и опыта ее проведения со стороны правительства и со стороны народа мало», — добавил он.

Военная мобилизация сопровождалась заявлением Путина о том, что Москва проведет референдум об аннексии четырех украинских областей, оккупированных ее войсками. Запад называет голосование, которое должно завершиться во вторник, фиктивным предлогом для захвата территории, захваченной силой.

Призыв в армию привел к первым продолжительным акциям протеста в России с начала войны, при этом, по оценкам мониторинговой группы, на данный момент арестовано не менее 2000 человек. Любая публичная критика «специальной военной акции» в Украине запрещена.

В последние несколько дней также впервые с начала войны в подконтрольных государству СМИ разразилась последовательная критика властей: прокремлевские комментаторы осудили власти за то, что они приглашают воевать очень старых людей.

В ток-шоу на главном государственном канале России прокремлевские комментаторы призвали ужесточить наказание для призывников, которые вызывают не тех людей.

— Мы можем их расстрелять? — спросил ведущий Владимир Соловьев. «Я за. Я публично потяну этих двух призывников, — сказал он. — Возьми этого призывника за ухо и отправь на фронт в Донбасс!»

Песков признал, что некоторые повестки были вынесены по ошибке, добавив, что ошибки исправляются губернаторами регионов и Минобороны.

Россия насчитывает миллионы бывших военнослужащих в официальном резерве. Часть приказа Путина засекречена — чиновники не уточнили, кто именно будет призван, но сказали, что это будет 300 тысяч человек, в основном с недавним военным опытом.

Между тем, министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что «несколько десятков тысяч» призывников уже получили приказы. Ожидается, что их быстро отправят на передовую, где они «столкнутся с высоким уровнем истощения», говорится в сообщении.

«Нехватка военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, означает, что многие призывники окажутся на передовой с минимальной соответствующей подготовкой».

Распространенные в Интернете изображения показывают столкновения между толпой и полицией, особенно в районах, где преобладают этнические меньшинства, таких как мусульманский Дагестан на юге и Бурятия, где проживают монгольские буддисты в Сибири.

Более 70 человек были арестованы в ходе антимобилизационных протестов в столице Дагестана Махачкале, сообщает местное информационное агентство «Кавказ Реалы». Силовики применяли против протестующих дубинки, дубинки и перцовый баллончик.